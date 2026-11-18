Bitcoin (BTC) geçen haftayı yüzde 12,6 kayıpla 65 bin doların hemen üzerinde kapattı. Bu düşüşle fiyat, şu anda 68 bin dolar civarında bulunan 200 haftalık basit hareketli ortalamanın altına indi.

Bu büyüklükte bir haftalık düşüşle ortalamanın kırılması, verinin oluşmaya başladığı 2013'ten bu yana yalnızca üç kez yaşandı. Üç örneğin hepsinde Bitcoin üç ay sonra daha yüksek bir seviyedeydi.

ÜÇ AYDA YÜZDE 82'YE VARAN YÜKSELİŞ

Ağustos 2015'te Bitcoin üç ay sonra yüzde 40,3 yükselmişti. Mart 2020'deki pandemi çöküşünün ardından üç aylık kazanç yüzde 82,5'e ulaştı.

Haziran 2022'deki kırılımın ardından gelen yükseliş ise yüzde 6,3'te kaldı. Bu kazanç, bir kripto para borsasının Kasım 2022'deki çöküşüyle kalıcı olmadı.

Her üç örnekte de Bitcoin yükselişe geçmeden önce yüzde 10 ile 17 arasında ek düşüş yaşadı. Aynı tablonun tekrarlanması, geçen haftanın kapanışına göre 54 bin ile 59 bin dolar arasını işaret ediyor.

ETF'LERDEN 240 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Spot Bitcoin ETF'lerinden 17 Kasım'da yaklaşık 240 milyon dolar net çıkış yaşandı. Çıkışın 210 milyon doları BlackRock'ın IBIT fonundan geldi.

Bir gün önce IBIT'e 76,5 milyon dolar giriş olmuş ve fonun 2,35 milyar dolarlık 11 seanslık çıkış serisi sona ermişti. Spot Ethereum ETF'lerinden de aynı gün 29 milyon dolar çıktı.

Bir zincir üstü veri şirketinin analist endeksi Kasım 2025'ten bu yana en kötümser seviyeye geriledi. Şirket, "Bitcoin'in toparlanması ve kalıcı bir yükselişe geçmesi için talep artışına ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı ve 62 bin ile 65 bin dolar arasını olası destek olarak gösterdi.

Aynı şirketin verilerine göre Bitcoin, kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyetinin yaklaşık yüzde 20 altında işlem görüyor. Şirket bu farkın fiyatın ucuzladığını gösterdiğini ve düşüşün sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Analistler, 15 Kasım'da görülen 62 bin dolar civarındaki dibin yeniden test edilebileceğine dikkat çekiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim toplantısının tutanakları bugün Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,2 değer kaybeden Bitcoin 64 bin 100 dolardan işlem görüyor.