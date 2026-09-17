Bitcoin'i ayakta tutan güç zayıfladı

Bitcoin iki günlük kapanışı 76 bin 700 dolar civarındaki Gerçek Piyasa Ortalamasının altında yaptı. Glassnode, daha önce iki kez kısa süreliğine kaybedilip geri alınan bu seviyenin art arda iki kapanışla aşılmasını, ağustos sonundan beri korunan fiyat aralığında kırılma işareti olarak değerlendirdi.

Gerçek Piyasa Ortalaması, piyasada etkin kalan yatırımcıların Bitcoin için ödediği ortalama fiyatı izliyor. Bu eşik son haftalarda destek görevi görüyordu. Fiyatın yeniden aralığa dönmesi için 76 bin 700 doların üzerinde kalıcı kapanışlar yapması ve hareketin yeni sermaye girişiyle desteklenmesi gerekiyor.

ŞİRKETLERİN ALIMI ÜÇ AYDA 5 BİN 900 BTC'DE KALDI

Talepteki yavaşlamanın en belirgin işaretlerinden biri halka açık şirketlerden geldi. Bu şirketler son üç ayda yaklaşık 5 bin 900 Bitcoin aldı. Temmuz 2025'te tek ayda yapılan alım 89 bin BTC'ye ulaşmıştı. Son üç aylık miktar, söz konusu ayın yüzde 7'sinden daha azına karşılık geliyor.

Şirketlerin toplam Bitcoin pozisyonundaki ortalama maliyet yaklaşık 80 bin 500 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam mevcut fiyatın yaklaşık yüzde 6 üzerinde kaldığı için şirketler toplu olarak gerçekleşmemiş zarar taşıyor. Glassnode'a göre alımlarını durduran ve zararda bulunan bu grubun fiyat için güçlü bir destek oluşturması zorlaşıyor.

Yeni para girişini izleyen diğer göstergeler de benzer bir tablo çizdi. Her Bitcoin'i son hareket ettiği fiyattan değerleyen gerçekleşen piyasa değeri, 27 günlük artışın ardından 15 Eylül'de düşüşe geçti. Stablecoin arzı ise hafta boyunca yaklaşık 301 milyar dolar çevresinde yatay kaldı.

Bu görünüm, Bitcoin'in Fed'in faiz artırımı ile CLARITY tasarısının Senatoda ilerleyememesine rağmen neden sınırlı hareket ettiğini de açıklıyor. İki gelişmenin büyük ölçüde önceden fiyatlanması sert bir satışın önüne geçti. Buna karşılık spot fonlardan ve şirketlerden gelen talebin zayıflaması, toparlanmanın yeni alıcılarla desteklenmediğini gösterdi.

Piyasanın yönüne ilişkin görüşler tamamen olumsuz değil. Zincir üstü analisti Willy Woo, uzun vadeli yatırımcı likiditesinin geri dönmesini gerekçe göstererek dip seviyenin geride kalma olasılığını yüzde 90 olarak değerlendirdi. Glassnode verileri ise kısa vadede 71 bin 300 dolardaki yatırımcı maliyetini sonraki önemli destek olarak öne çıkarıyor.

Yukarı yönlü senaryoda 76 bin 700 doların geri alınması ilk koşulu oluşturuyor. Şirketlerin ortalama maliyeti olan 80 bin 500 dolar ise sonraki direnç olarak izleniyor. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 76 bin 400 dolardan işlem görüyor.