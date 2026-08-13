Bitcoin'de volatilite dibe yaklaştı

Piyasa verilerine dayanan güncel grafik, üç yıl önceki gelişmelerle benzerlik gösteriyor. 2023 sonbaharında Bollinger Bantlarındaki aynı daralma, iki yıl süren büyük yükselişten önce görülmüştü. Bitcoin o dönemde 20 bin doların biraz üzerindeki seviyelerden başlamış ve 2025 ortasına doğru 130 bin doların üzerinde bir zirveye ulaşmıştı.

Bollinger Bant Genişliği şimdi yeniden tarihsel olarak düşük seviyelere geriledi. Piyasanın izlediği makroekonomik veri de bugün açıklandı. ABD'nin temmuz ayı tüketici fiyat endeksi bugün açıklandı ve piyasa beklentisiyle uyumlu çıktı.

ENFLASYON VERİSİ FAİZ BEKLENTİLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Gözlemcilere göre rapor, ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki faiz artırma baskısını azaltıyor ve yetkililere eylül toplantısında faizi sabit tutma alanı tanıyor. Fed yetkilileri, mevcut faiz düzeyinin enflasyonu ek artışa gerek kalmadan yüzde 2 hedefine döndürecek kadar kısıtlayıcı olduğunu vurguluyor.

Ne var ki piyasa katılımcıları bölünmüş durumda. Süregelen gümrük tarifeleri, enerji fiyatlarındaki baskı ve yapay zeka patlamasının tetiklediği yüksek teknoloji ekipmanı talebi, uzun vadeli görünümü karmaşık hale getiriyor. İyimserler, Fed'in faizi sabit tutmasının Bitcoin'de yukarı yönlü bir kırılmayı desteklemesini beklerken, temkinli kesim makroekonomik risklerin aşağı yönlü bir kırılmaya yol açabileceği uyarısını yapıyor. Söz konusu senaryoda fiyatın 1 Temmuz'da 57 bin 800 dolarda oluşan dip seviyesini yeniden test etmesi ihtimali gündeme geliyor.

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