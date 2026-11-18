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Bitcoin (BTC) yatırımcılarının zararına satışları, son bir yılın kârlarına oranla yalnızca 2018, 2020, 2022 ve 2023 başındaki diplerde görülen seviyeye ulaştı. Zincir üstü verilere göre bu tablo o dönemlerden bu yana ilk kez oluştu.

Kaldıraçlı pozisyonlar da büyük ölçüde temizlendi. 13 ve 14 Kasım'da açık pozisyonlara oranla 2023'ten bu yana en büyük yükseliş yönlü pozisyon tasfiyelerinden bazıları yaşandı.

ALICILAR 62 BİN DOLARI SAVUNUYOR

En yoğun iki satış gününde 62 bin ile 66 bin dolar arasında yaklaşık 66 bin BTC alındı. Fiyatın yüzde 5 yakınındaki alım emirleri, satış emirlerini yaklaşık 2,3'e 1 oranında aşıyor.

Son altı ay içinde Bitcoin alan yatırımcılar yeniden zararına satış yapıyor. Bu grup yılın başında da zararına satış yapmış, eylül ve ekimde ise kâr almıştı.

DOLAŞIMDAKİ BİTCOİN'İN YARISI ZARARDA

Dolaşımdaki Bitcoin'in yaklaşık yarısı şu anda zararda bulunuyor. Stablecoin arzı son 30 günde 16,5 milyar dolar azalırken spot Bitcoin ETF'lerinden kasımda yaklaşık 2,2 milyar dolar çıktı.

Yatırımcıların ilgisinin perşembe günü işlem görmeye başlayacak Anthropic halka arzına kaydığı da belirtiliyor. Bir kripto türev platformunda Anthropic'in değerlemesine bağlı 334 milyon doları aşan pozisyon açıldı.

Analize göre 62 bin doların altında günlük kapanış, haziran dibi olan 58 bin 500 dolara ve tüm Bitcoin'lerin ortalama maliyeti olan 53 bin 700 dolara kapı açabilir. Kalıcı bir toparlanmanın teyidi için kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyeti olan 74 bin 100 doların geri alınması gerekiyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim toplantısının tutanakları bugün, bir sonraki faiz kararı ise 9 Aralık'ta açıklanacak. Yayım sırasında Bitcoin 64 bin 600 dolardan işlem görüyor.