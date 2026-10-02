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Bitcoin yükseliş için kritik veriyi bekliyor

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Bitcoin yükseliş için kritik veriyi bekliyor
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Bitcoin, ABD istihdam verisi öncesinde 86 bin doların üzerine çıktı. Düşüş yönlü pozisyonların kapanması yükselişe destek verirken piyasa, toparlanmanın yeni alımlarla güçlenip güçlenmeyeceğine odaklandı. Kritik rapor Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak.

Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 artışla 86 bin 500 dolar civarında işlem görüyor. Aynı dönemde fiyat 83 bin 457 dolar ile 86 bin 794 dolar arasında hareket etti. Böylece yükseliş, 87 bin dolar eşiğinin hemen altına kadar uzandı.

Satış emirlerinin azalması hareketi destekleyen unsurlardan biri oldu. Analiz şirketi Glassnode, 85 bin dolar çevresindeki yoğun satış emirlerinin alıcılar tarafından aşıldığını ve kalan emirlerin de geri çekilmiş göründüğünü belirtti. Şirket, yukarıdaki satış baskısının hafiflemesinin fiyatın daha hızlı ilerlemesine olanak sağlayabileceğini değerlendirdi.

CoinGlass'ın günün erken bölümündeki 24 saatlik verilerinde Bitcoin'de düşüş yönlü pozisyonların tasfiyesi 122 milyon dolara ulaştı. Kripto piyasasının genelinde aynı yöndeki tasfiyeler 210 milyon dolar oldu. Bu pozisyonların zorunlu kapanışı alım baskısı yaratabiliyor. Yükselişin devamı içinse bu hareketin ardından yeni talebin sürmesi önem taşıyor.

GÖZLER SAAT 15.30'DA AÇIKLANACAK VERİDE

ABD'nin eylül ayı istihdam raporu, toparlanmanın önündeki yakın sınavı oluşturuyor. Tarım dışı istihdam artışı, işsizlik oranı ve ücretlerdeki değişim, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri etkileyebilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Güçlü istihdam ve ücret artışları, faizlerin yüksek kalacağı beklentisini destekleyebilir. Daha zayıf veriler ise para politikasında gevşeme beklentisine alan açabilir. İstihdamdaki sert bir bozulmanın ekonomik yavaşlama kaygısını artırması da mümkün olduğu için zayıf rakamlar tek başına Bitcoin'de yükseliş anlamına gelmiyor.

Raporun ardından tahvil getirileri ve doların yönüyle birlikte Bitcoin'in kazançlarını koruyup koruyamayacağı izlenecek. Önceki aylara ilişkin revizyonlar da açıklanacak yeni rakamın nasıl yorumlanacağını etkileyebilir.

FONLARA PARA DÖNDÜ AMA TEMPO DAHA DÜŞÜK

Kurumsal talepte ise yeniden giriş görülüyor. Farside Investors verilerine göre ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonları, 30 Eylül'deki 148,7 milyon dolarlık çıkışın ardından 1 Ekim'de 102,7 milyon dolar net giriş kaydetti.

BlackRock'ın IBIT fonuna 195,6 milyon dolar girerken diğer bazı fonlardaki çıkışlar toplamı aşağı çekti. Son giriş, 21 Eylül'deki 999 milyon dolarlık günlük tutarın belirgin biçimde altında kaldı.

Glassnode, yükselişin daha geniş bir alıcı desteğine dayandığının anlaşılması için işlem hacminin ve ETF girişlerinin güçlenmesini önemli görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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