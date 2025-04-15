Bitcoin yükselirse ne olacak? Pi Network yatırımcıları dikkat!

Yükseliş Devam Edebilir mi?

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) göstergesi, Pi Network'teki pozitif havanın zayıflasa da tamamen kaybolmadığını gösteriyor. Gösterge hâlâ pozitif bölgede; bu da kısa vadede fiyatın yukarı yönlü hareket edebileceğine işaret ediyor.

Yani, ivme azalsa bile, mevcut trend henüz bozulmuş değil. Eğer piyasa koşulları destek verirse, Pi bu yükselişini sürdürebilir.

Öte yandan, Pi'nin Bitcoin ile olan fiyat korelasyonu oldukça yüksek: 0,84. Bu, Pi'nin fiyatının Bitcoin'deki değişimlerden fazlasıyla etkilendiğini gösteriyor. Bitcoin 85 bin doların üzerinde tutunmayı başarırsa, Pi için de yukarı yönlü yeni bir hareketin kapısı aralanabilir.

Hedef: 1 Dolar

Şu anda 0,74 dolar seviyesinden işlem gören Pi, son beş günde yüzde 26 değer kazandı. Bu ivmenin korunması için fiyatın 0,70 doların üzerinde kalması önemli. Eğer bu destek seviyesi korunursa, sıradaki direnç olan 0,87 dolar test edilebilir.

Bu seviye de aşılırsa, gözler artık 1 dolara çevrilecek. Hem piyasa duyarlılığı hem de Bitcoin'in güçlü duruşu, bu hedefin yakalanmasına katkı sağlayabilir. 1 dolar üzeri kapanışlar ise daha geniş bir ralliye işaret edebilir.

Ancak Bitcoin'de bir düşüş yaşanırsa, Pi de bu eğilimi takip edebilir. 0,70 dolar desteği kırılırsa önce 0,60 dolar, ardından 0,51 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Bu da yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir.