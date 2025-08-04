Bitcoin yatırıcısı Satoshi Nakamoto'nun heykeli bulundu

Kripto para dünyasının efsanevi ismi Satoshi Nakamoto'ya saygı amacıyla dikilen heykel, beklenmedik bir vandalizm saldırısına maruz kaldı. İtalyan sanatçı Valentina Picozzi'nin tasarladığı şeffaf heykel, Bitcoin'in yaratıcısının kimliğinin gizli kalmasını sembolize ediyordu. Satoshigallery'nin dünya çapındaki projesi kapsamında El Salvador ve Japonya'da da benzer heykeller bulunuyor.

İsviçre'de Bitcoin Kurucusunun Heykeli Gölden Çıkarıldı

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı Gritto, sadece iki noktadan platforma kaynaklanmış olan heykeli bir grup gencin yakındaki göle attığını tahmin etmişti. Bu varsayım sonradan doğru çıktı ve yerel yetkililer harekete geçerek heykeli kurtardı.

Satoshigallery, daha önce heykelin geri dönüşü için 0,1 Bitcoin (BTC) ödül teklif etmişti. Ancak heykeli polisin bulması nedeniyle kimse bu ödülü alamayacak.

Change.org platformunda heykeli restore etmek için şehir yetkililerinden destek talep etmek üzere bir imza kampanyası başlatıldı. Dilekçe açıklamasının çevirisine göre sanatçı ve Satoshigallery, güvenli bir şekilde sergilenmesi koşuluyla heykeli yeniden yapma ve temin etme maliyetlerini karşılayacak. Tether CEO'su Paolo Ardoino, girişimi X platformunda paylaşarak destek verdi. Bu gelişme, kripto para topluluğunun sanat eserlerine verdiği değeri ve vandalizm olaylarına karşı duyarlılığını gözler önüne serdi.

Olay, diğer şehirlerdeki benzer heykellerin güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini ortaya koydu. On sekiz tane daha büst yapma planları bulunan Satoshigallery'nin projesi için bu olay önemli bir ders niteliği taşıyor.