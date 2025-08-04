Bitcoin yatırıcısı Satoshi Nakamoto'nun heykeli bulundu

Bitcoin yatırıcısı Satoshi Nakamoto'nun heykeli bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'nin Lugano şehrinde Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto'yu onurlandıran heykel, gençler tarafından sökülerek göle atıldı. Yetkililer tarafından kurtarılan şeffaf tasarımlı eser için 11.400 dolarlık ödül teklifi geçersiz hale geldi. İtalyan sanatçı Valentina Picozzi'nin eseri için restorasyon kampanyası başlatılırken, Bitcoin topluluğu olaya tepki gösterdi.

Kripto para dünyasının efsanevi ismi Satoshi Nakamoto'ya saygı amacıyla dikilen heykel, beklenmedik bir vandalizm saldırısına maruz kaldı. İtalyan sanatçı Valentina Picozzi'nin tasarladığı şeffaf heykel, Bitcoin'in yaratıcısının kimliğinin gizli kalmasını sembolize ediyordu. Satoshigallery'nin dünya çapındaki projesi kapsamında El Salvador ve Japonya'da da benzer heykeller bulunuyor.

İsviçre'de Bitcoin Kurucusunun Heykeli Gölden Çıkarıldı

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı Gritto, sadece iki noktadan platforma kaynaklanmış olan heykeli bir grup gencin yakındaki göle attığını tahmin etmişti. Bu varsayım sonradan doğru çıktı ve yerel yetkililer harekete geçerek heykeli kurtardı.

Satoshigallery, daha önce heykelin geri dönüşü için 0,1 Bitcoin (BTC) ödül teklif etmişti. Ancak heykeli polisin bulması nedeniyle kimse bu ödülü alamayacak.

Change.org platformunda heykeli restore etmek için şehir yetkililerinden destek talep etmek üzere bir imza kampanyası başlatıldı. Dilekçe açıklamasının çevirisine göre sanatçı ve Satoshigallery, güvenli bir şekilde sergilenmesi koşuluyla heykeli yeniden yapma ve temin etme maliyetlerini karşılayacak. Tether CEO'su Paolo Ardoino, girişimi X platformunda paylaşarak destek verdi. Bu gelişme, kripto para topluluğunun sanat eserlerine verdiği değeri ve vandalizm olaylarına karşı duyarlılığını gözler önüne serdi.

Olay, diğer şehirlerdeki benzer heykellerin güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini ortaya koydu. On sekiz tane daha büst yapma planları bulunan Satoshigallery'nin projesi için bu olay önemli bir ders niteliği taşıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

Ağustos ayı konut ve iş yeri kira zam oranı belli oldu
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü

Şoför valizin hareket ettiğini gördü, içini açınca şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira ve Devrim Özkan Bodrum'da aşka geldi

Ayrılık fazla sürmedi! Bodrum'da aşka geldiler
title