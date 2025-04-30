Bitcoin Yataya mı Sıkıştı? Piyasa Neden Hareketsiz?

Piyasa Hacmi Durgun Seyrediyor

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte 16 milyar dolar azalarak 2,92 trilyon dolara geriledi. Bu düşüş, büyük bir satış dalgası değil; daha çok piyasaya özgü olağan dalgalanmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şu anda toplam piyasa değeri 2,87 trilyon dolarlık destek seviyesinin üzerinde tutunuyor. Ancak yatırımcı duyarlılığı daha da zayıflarsa bu değer 2,74 trilyon dolara kadar gerileyebilir.

Öte yandan, eğer piyasa 2,93 trilyon dolarlık direnç seviyesini aşarsa, 3 trilyon dolar seviyesine doğru yeni bir yükseliş ivmesi başlayabilir. Bu da düşüş beklentilerini geçersiz kılarak yeni bir yükseliş trendini tetikleyebilir.

Bitcoin Dar Bir Aralıkta Sıkıştı

Bitcoin, 95.761 dolar ile 93.625 dolar arasında sıkışmış durumda. Bu seviyeler arasında yatay hareket eden BTC'nin net bir yön belirlemesi için güçlü bir haber ya da gelişmeye ihtiyaç var.

Teknik göstergelerden Parabolic SAR şu anda destek bölgesinde, bu da yükseliş ihtimalinin sürdüğüne işaret ediyor. Eğer bu destek çalışırsa, Bitcoin 95.761 doların üzerine çıkabilir ve 98.000 doları hedefleyebilir. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık, yatırımcı güvenini artırarak yeni bir yükseliş dalgası yaratabilir.

Ancak BTC, 93.625 dolarlık desteği kaybederse düşüş 91.521 dolara kadar sürebilir. Bu da piyasadaki satış baskısını artırarak negatif bir hava oluşturabilir.

DeepBook Protocol (DEEP) Geri Çekildi

DEEP, son 24 saatte yüzde 11 değer kaybederek 0,196 dolara geriledi. Şu anda 0,170 dolar seviyesindeki desteği test eden altcoin, satışların devam etmesi halinde bu seviyeyi kaybedebilir. Bu da fiyatı 0,128 dolara kadar düşürebilir.

Ancak 0,230 doların üzerinde bir kırılım yaşanırsa, DEEP için yeni bir yükseliş ihtimali doğabilir. Bu durumda fiyat 0,304 dolara kadar tırmanabilir. Yükselişin devam etmesi için 0,230 doların üzerinde kalıcılık kritik öneme sahip.