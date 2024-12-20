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Bitcoin yaratıcısı olduğunu iddia eden Craig Wright'ın davası sonuçlandı

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Kripto para dünyasının en büyük tartışmalarından biri mahkeme kararıyla son buldu. Bitcoin'in (BTC) yaratıcısı Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden Craig Wright'ın bu iddiası İngiliz mahkemesi tarafından reddedildi. Avustralyalı bilgisayar bilimci mahkemeye saygısızlıktan 12 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası iki yıl ertelendi.

Crypto Open Patent Alliance (COPA) tarafından açılan dava Wright'ın Bitcoin whitepaper'ı ve veritabanı üzerindeki telif hakkı iddialarını nihayete erdirdi. Duruşmada, Bitcoin'in proof-of-work konsensüs sisteminin öncüsü Adam Back dahil olmak üzere kripto para dünyasının önemli isimleri tanıklık yaptı.

Satoshi Nakamoto Gizemi Devam Ediyor

Mart ayında sonuçlanan davada İngiliz mahkemesi, Wright'ın Satoshi Nakamoto olmadığına hükmetti. Wright'ın başlattığı 900 milyar sterlinlik fikri mülkiyet talebi, mahkemeye saygısızlık suçlamasıyla sonuçlandı.

Video bağlantısı üzerinden mahkemeye katılan Wright, fiziksel konumunu belirtmekten kaçındı. Buna rağmen karara itiraz edeceğini bildirdi.

Kripto para sektörü için önemli bir dönüm noktası olan bu karar, Bitcoin'in gerçek yaratıcısının kimliğine dair tartışmaların devam edeceğini gösteriyor. Blockchain analiz şirketi Arkham'ın verilerine göre Satoshi Nakamoto'nun 1,1 milyon Bitcoin'e kadar varlığa sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Piyasa uzmanları davanın sonucunun Bitcoin'in değeri üzerinde önemli bir etki yaratmadığını belirtiyor.

Bitcoin yaratıcısı olduğunu iddia eden Craig Wright'ın davası sonuçlandı
Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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