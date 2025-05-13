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Bitcoin volatilitesi ilk kez borsa endekslerinin altında

Bitcoin volatilitesi ilk kez borsa endekslerinin altında
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Galaxy Digital verilerine göre son 10 işlem gününde Bitcoin'in oynaklığı S&P 500 ve Nasdaq'ın seviyelerinin altına düştü. Kurumsal yatırımcıların talebi ve ETF girişleri bu değişimi tetikledi. BlackRock ve diğer büyük kurumlar, Bitcoin'i güvenli bir yatırım olarak görüyor ve dijital değer saklama aracını hızlandırıyor.

Kripto para piyasalarında alışılmadık bir gelişme yaşanıyor. Uzun süredir aşırı oynaklığıyla bilinen Bitcoin, Nisan ayında hem çift haneli kazançlar sağladı hem de geleneksel finansal varlıklardan daha düşük volatilite gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri açıklamasından bu yana geleneksel piyasalar oynaklık gösterirken, Bitcoin güçlü bir performans sergiledi.

Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin'i Güvenli Liman Olarak Görmeye Başladı

Galaxy Digital analistleri, Bitcoin'in değişen doğasını vurgularken, kurumsal sermayenin kripto para dünyasındaki rolünün arttığını açıkladı. Galaxy'nin likit aktif stratejiler yöneticisi Chris Rhine, Bitcoin'in egemen olmayan varlık özelliğinin yatırımcılara çekici geldiğini belirtti.

Bitcoin'in büyük endekslerle olan korelasyonu devam ederken, beta değerinin düşmesi dikkat çekici. S&P 500 ile 0,62 ve Nasdaq ile 0,64 korelasyon gösteren Bitcoin, artık yüksek riskli varlık yerine uzun vadeli yatırım aracı olarak pozisyon alıyor.

Kronos Research CEO'su Hank Huang, kurumsal yatırımcıların Bitcoin piyasasına girmesiyle likiditenin arttığını ve bunun volatiliteyi azalttığını ifade etti. ETF girişlerinin ve Strategy gibi kurumların sürekli Bitcoin alımlarının, dijital varlığı hisse senetlerine daha az bağımlı hale getirdiğini vurguladı.

BlackRock'ın tematik ve aktif ETF'ler yöneticisi Jay Jacobs, ülkelerin dolar bazlı rezervlerden uzaklaşma trendinin Bitcoin'e olan ilgiyi artırdığını söyledi. Jeopolitik parçalanmanın korelasyonsuz varlıklara talebi güçlendirdiğini ekledi.

Bitcoin'in toplam arzının yüzde 95'inin madenciler tarafından çıkarılmış olması ve sınırlı arz özelliği, dijital altın vizyonunu destekliyor. Galaxy'nin OTC ticaret masası, piyasanın "taktiksel olarak temkinli ancak yapısal olarak yapıcı" olduğunu bildirdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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