Bitcoin ve kripto para tarihinde kara gün

Kripto para piyasaları tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından başlayan yükseliş trendinin ardından Bitcoin, 4 Aralık'ta tarihinde ilk kez 100.000 dolar seviyesini aştı. Ancak bu sevinç uzun sürmedi.

Son 24 saatte 1,5 Milyar Dolar Silindi

Bitcoin fiyatı, 94.900 dolara kadar geriledi. Kripto para veri takip platformu Coinglass verilerine göre Bitcoin ve Ethereum için toplam tasfiye rakamları sırasıyla 163,4 milyon dolar ve 204,7 milyon dolara ulaştı.

Bu düşüş, 5 Aralık'taki 1,1 milyar dolarlık toplam kripto tasfiyelerinin ardından geldi. Söz konusu rakam, Aralık 2021'den bu yana görülen en büyük tasfiye miktarını işaret ediyor. Uzmanlar, bu durumu büyük yatırımcıların "kaldıraç temizlemesi" olarak değerlendiriyor.

Piyasalardaki bu sert hareket, özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları etkiledi. Uzun pozisyonlardaki 1,38 milyar dolarlık tasfiye, yatırımcıların Bitcoin'in yükseliş trendinin devam edeceğine dair güçlü bir beklenti içinde olduğunu gösteriyor.