Bitcoin ve Altcoinler Neden Düştü? İşte Son Durum

Kripto Piyasası Kaybını Sürdürüyor

Toplam kripto piyasa değeri son 24 saatte 64 milyar dolar düşerek 2.64 trilyon dolara geriledi. Trump'ın Kurtuluş Günü tarifelerinin yarattığı olumsuz hava, bu düşüşle aynı zamana denk geldi ve piyasada genel bir negatif atmosfer oluşmasına neden oldu. Bu yeni vergilerin doğrudan kripto varlıkları ve piyasa istikrarını etkilediği görülüyor.

Buna rağmen, toplam piyasa değeri kritik 2.61 trilyon dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Ancak düşüş trendi devam ederse, piyasanın bir sonraki destek noktası olan 2.50 trilyon doları test etmesi mümkün. Süregelen satış baskısı, kripto piyasasında daha fazla kayba yol açabilir.

Öte yandan, piyasa koşulları iyileşirse, toplam piyasa değeri toparlanarak 2.74 trilyon doların üzerine çıkabilir. Bu da büyüme ve istikrar için olumlu bir işaret olacaktır.

Bitcoin 89 Bin Doları Göremedi

Bitcoin, 82.503 dolar destek seviyesinin üzerinde kalarak nispeten istikrarlı bir seyir izledi. Gün içinde 89 bin dolara yaklaşmasına rağmen bu seviyeyi aşamadı. Piyasanın kararsızlığı fiyatın sıkışık bir bantta kalmasına neden oldu ve Bitcoin, genel piyasa koşullarından net bir yön belirlemesini bekliyor.

Şu an için en olası senaryo, Bitcoin'in 86.822 dolar seviyesinin altında konsolidasyona devam etmesi. Eğer 82.503 dolar desteği kırılırsa, fiyatın 80 bin dolara kadar gerilemesi söz konusu olabilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) hala düşüş bölgesinde yer alıyor ve bu da olumsuz senaryoyu destekliyor.

Ancak Bitcoin, 85 bin doları destek seviyesine çevirebilirse, fiyat yeniden yukarı yönlü hareket edebilir. Bu durumda 86.822 doların aşılması ve 89.800 dolara kadar bir yükseliş görülmesi, piyasanın tekrar yükseliş trendine girdiğinin işareti olabilir.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Tokenı Sert Darbe Aldı

TRUMP tokenı, yüzde 10 değer kaybederek 9.33 dolara kadar düştü. Gün içindeki en düşük seviyesi ise 8.97 dolar oldu ve bu, son üç ayın en düşük noktası olarak kayıtlara geçti. Piyasadaki son gelişmeler ve özellikle Kurtuluş Günü tarifelerine yönelik tepkiler, yatırımcıların bu varlıktan çekilmesine neden oldu.

Yeni tarifelere karşı olumsuz tepki gösteren TRUMP destekçileri, tokenın değer kaybetmesinde etkili oldu. Yatırımcı duyarlılığı zayıflayınca birçok kişi fonlarını çekti ve bu da düşüşü hızlandırdı. Eğer bu trend devam ederse, TRUMP önümüzdeki günlerde 8 dolar destek seviyesine kadar gerileyebilir.

Mevcut düşüş trendinin tersine dönmesi için TRUMP tokenının 10.29 dolar seviyesini yeniden destek haline getirmesi gerekiyor. Eğer fiyat bu seviyenin üzerine çıkıp 12.57 dolara ulaşırsa, piyasa duyarlılığı toparlanabilir ve düşüş senaryosu geçersiz hale gelebilir.