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Bitcoin ve Altcoinler Neden Düştü? - 28 Nisan

Bitcoin ve Altcoinler Neden Düştü? - 28 Nisan
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Son 24 saatte toplam kripto para piyasa değeri (TOTAL) ve Bitcoin (BTC) küçük çaplı kayıplar yaşadı. Ancak BTC, kritik destek seviyesinin üzerinde tutunmayı başardığı için keskin bir düşüş riski şimdilik yok görünüyor. Peki, Bitcoin ve altcoinler neden düştü?

Piyasa Genel Görünümünü Koruyor

Toplam kripto para piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık 30 milyar dolar gerileyerek 2,89 trilyon dolara indi. Şu anda piyasa değeri, 2,87 trilyon dolar destek seviyesi ile 2,93 trilyon dolar direnç seviyesi arasında sıkışmış durumda. Hafif düşüşe rağmen piyasa genel olarak dengesini koruyor.

Şu an için büyük bir yön değişimi sinyali görülmüyor. Piyasa, sert bir düşüşe girmektense bir soğuma evresinde gibi duruyor. TOTAL 2,87 trilyon doların üzerinde kalmayı başarırsa daha derin kayıplar önlenebilir. Ancak bu seviyenin altına inilirse, piyasa değeri 2,80 trilyon dolara kadar gerileyebilir.

Öte yandan, 2,87 trilyon dolardan güçlü bir toparlanma yaşanır ve 2,89 trilyon doların üzerine çıkılırsa, bu yükseliş işareti olarak değerlendirilebilir. Böyle bir hareket, kripto piyasasını yeniden 3 trilyon dolarlık eşiğe taşıyabilir.

Bitcoin Gücünü Korumaya Çalışıyor

Bitcoin, 93.726 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 93.625 dolarlık önemli destek seviyesinin üzerinde tutunmayı başarıyor. BTC, bu destekten güç alarak 95.668 dolarlık direnç seviyesini aşmayı hedefliyor. Mevcut piyasa görünümü, satış baskısının sınırlı olduğunu ve alım iştahı devam ederse yukarı yönlü bir hareketin mümkün olabileceğini gösteriyor.

Eğer satış baskısı artarsa, Bitcoin'in sırasıyla 91.581 dolar ve 89.800 dolar seviyelerinde güçlü destek bulması bekleniyor. Bu destekler, fiyatın dengelenmesine ve daha büyük kayıpların önlenmesine yardımcı olabilir.

Öte yandan, Bitcoin 95.668 dolarlık direnci kırarsa, 98.000 dolara doğru yeni bir yükseliş yolu açılabilir. Böyle bir senaryo, mevcut düşüş beklentilerini geçersiz kılacaktır.

Artificial Superintelligence Alliance (FET) Durumu

FET son 24 saatte yüzde 10'un altında bir düşüş yaşadı ve şu anda 0,707 dolardan işlem görüyor. Bu düşüş, güçlü bir yükseliş döneminin ardından doğal bir soğuma süreci olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların temkinli iyimserliğini koruduğu görülüyor.

FET için bir sonraki önemli destek seviyesi 0,641 dolar. Eğer yatırımcılar kâr realizasyonuna yönelirse bu seviye test edilebilir. Üç hafta süren sürekli yükselişin ardından bir miktar satış baskısının gelmesi bekleniyordu. Bu desteğin kırılması tam bir trend değişimi anlamına gelmeyebilir ancak dikkatle izlenmesi gerekiyor.

Piyasa koşulları iyileşir ve yatırımcılar varlıklarını korumaya devam ederse, FET 0,775 dolar direncinin üzerine çıkabilir. Bu seviyenin aşılması, altcoin'i 0,901 dolara taşıyabilecek yeni bir yükseliş trendi başlatabilir. Böyle bir senaryo, mevcut düşüş beklentilerini geçersiz kılacaktır.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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