Bitcoin topluluğu Satoshi Nakamoto'nun kimliğini tartışıyor

Kripto para dünyasının en büyük gizemi, yeni bir boyut kazanıyor. Şimdiden büyük bir etki yaratan Satoshi Nakamoto belgeseli, spekülasyonları alevlendirirken Polymarket'te açılan bahis piyasası sürpriz sonuçlar ortaya koyuyor. Uzun süredir adı geçen isimlerin yerine, beklenmedik bir aday öne çıkıyor. Bu gelişme, Bitcoin topluluğunda heyecan ve tartışmalara yol açıyor.

Bitcoin'in Yaratıcısı Satoshi Nakamoto Kim?

Kripto para dünyasının temelini oluşturan Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği, yıllardır çözülemeyen bir gizem olarak devam ediyor. Yaklaşan belgesel, bu gizemi çözme iddiasıyla kripto dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Belgesel öncesinde, tahmin piyasası Polymarket'te açılan bahisler, şaşırtıcı sonuçları ortaya koyuyor.

Polymarket verilerine göre kriptograf ve gizlilik savunucusu Len Sassaman, yüzde 45 olasılıkla Satoshi Nakamoto olarak favori görünüyor. Sassaman'ın cypherpunk topluluklarıyla olan bağlantısı ve kriptografi alanındaki derin bilgisi, onu güçlü bir aday olarak konumlandırıyor. 2011 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen Sassaman'ın adı, bu tartışmada halen ön plana çıkıyor.

İkinci sırada ise Bitcoin'in ilk kullanıcılarından Hal Finney bulunuyor. Finney, yüzde 15'lik bir olasılıkla Satoshi olarak görülüyor. Nakamoto'dan ilk Bitcoin işlemini alan kişi olarak bilinen Finney'nin, Bitcoin'in erken dönemlerindeki rolü uzun süredir tartışılıyor.

Diğer tanınmış isimler arasında Nick Szabo ve Adam Back da bulunuyor. Akıllı sözleşmeler üzerine çalışmalarıyla tanınan Szabo yüzde 2, Hashcash'in yaratıcısı Back ise yüzde 7 olasılıkla değerlendiriliyor. Bu isimler, Bitcoin'in gelişim sürecinde önemli roller oynamış kişiler olarak biliniyor.

Dikkat çekici bir diğer nokta ise Craig Wright'ın durumu oldu. Kendisini Satoshi Nakamoto olarak ilan eden Wright'ın iddiası, bahis piyasasında sadece yüzde 1'lik bir olasılıkla karşılık buluyor. Bu düşük oran, Wright'ın iddialarının Bitcoin topluluğu tarafından genel olarak reddedildiğini gösteriyor.

Polymarket'teki bahisçilerin yüzde 38'i ise ilginç bir tahmin yapıyor. Bu grup, belgeselinin ya birden fazla kişiyi Satoshi olarak adlandıracağını ya da Satoshi'nin kimliğini açıklamayacağını düşünüyor. Bu oran, konunun karmaşıklığını ve Satoshi kimliği etrafındaki belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor.

Kripto para topluluğu, belgeselin yayın tarihini büyük bir merakla bekliyor. Belgeselin, Bitcoin'in tarihine ışık tutması ve kripto para dünyasındaki en büyük gizemi çözmesi umut ediliyor. Ancak birçok kişi, Satoshi'nin kimliğinin belirsiz kalmasının Bitcoin'in merkeziyetsiz yapısı için önemli olduğunu savunuyor.