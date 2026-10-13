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Bitcoin toparlanırken yeni uyarı geldi

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Bitcoin toparlanırken yeni uyarı geldi
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Güney Kore borsasındaki düşüş, kripto piyasasında yeni satış endişesi yarattı. Bitmine Başkanı Tom Lee, hisse zararlarının dijital varlıklara yansıyabileceği uyarısında bulundu. Bitcoin ise gün içindeki dipten toparlansa da 84 bin dolar engelini aşamadı.

Bitcoin, 13 Ekim'de yaklaşık 81 bin dolara geriledikten sonra Bitstamp borsasında 83 bin 944 dolara kadar yükseldi. Bu dönüş, Güney Kore'nin KOSPI endeksinde teknoloji hisselerinin öncülük ettiği satışın sürdüğü saatlere denk geldi. Böylece iki piyasa günün bir bölümünde farklı yönlerde hareket etti.

HİSSE ZARARLARI KRİPTODA SATIŞA YOL AÇABİLİR

Lee, X hesabından yaptığı değerlendirmede Güney Kore hisselerindeki büyük düşüşün kriptoya da yansıyabileceğini belirtti. Aracı kurum hesaplarındaki teminat kaynaklı pozisyon kapatmalarına ve Güney Koreli yatırımcıların kripto varlıklarına dikkat çekti. Kısa vadede piyasanın baskı altında kalabileceği görüşünü paylaştı.

Bu risk, hisse senedi işlemlerindeki kayıpların yatırımcıları başka varlıklarını satmaya zorlamasıyla ortaya çıkabilir. Teminatını tamamlamak için nakde ihtiyaç duyan bir yatırımcı, elindeki kripto paraları da satabilir. Lee'nin uyarısı bu olasılığa dayanıyor. Açıklama, Bitcoin'deki bütün fiyat hareketlerinin Güney Kore kaynaklı olduğunu göstermiyor.

Satışın merkezinde yarı iletken şirketleri bulunuyor. SK Hynix hisseleri günü yüzde 10'u aşan kayıpla kapatırken KOSPI, temmuz sonundan bu yana ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının altına indi. Yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler ve Çinli üreticilerin rekabeti, teknoloji hisselerindeki baskının öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

BİTCOİN TOPARLANDI AMA DİRENCİ AŞAMADI

Hisse piyasasındaki zayıflığa rağmen Bitcoin'in 81 bin dolar çevresinden dönmesi, satışların aynı hızla kriptoya taşınmadığını gösterdi. Yine de fiyatın 84 bin doların altında kalması, gün içindeki toparlanmanın önündeki engeli korudu. Dipten dönüş, yeni bir yükseliş eğiliminin başladığını tek başına doğrulamıyor.

Ethereum da gün içinde yeniden 2 bin 500 doların üzerine çıktıktan sonra bu seviyenin altına döndü. Son yedi günlük kayıp Bitcoin'de yaklaşık yüzde 3,3, Ethereum'da yüzde 7,9 düzeyinde bulunuyor. İki varlıkta da gün içindeki tepki alımları haftalık kayıpları silemedi.

Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 83 bin 201 dolardan, Ethereum ise 2 bin 496 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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