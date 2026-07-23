Bitcoin toparlanırken analistler tek bir seviyeye bakıyor

Bitfinex analistlerine göre piyasanın bir sonraki karar noktası bu bantta oluştu. Seviyede kısa vadeli sahiplerin maliyet tabanı ile ikinci çeyreğin açılış fiyatı dar bir aralıkta birleşti. Analistler yayımlanan raporda, Bitcoin'in son beş ayın piyasa katılımcıları için ortalama maliyet tabanını oluşturan 68 bin dolar yakınındaki seviye tarafından sınırlandığını yazdı.

Seviyenin önemi, orada bekleyen yatırımcı kümesinden kaynaklanıyor. Zarardaki alıcılar giriş fiyatlarına döndüğünde tarihsel olarak başa baş çıkmaya en yatkın grubu oluşturuyor. Analistler bu nedenle ilk denemede sert bir tepki bekliyor.

Bitcoin üst üste üçüncü haftasını 64.872 dolarda yüzde 1,7 kazançla kapattı. Rapora göre kripto para, temmuz başından bu yana geçen üç haftada yüzde 11,5'in üzerinde değer kazandı.

K33 TEMMUZ SESSİZLİĞİNİ MEVSİMSEL OKUYOR

K33 araştırma başkanı Vetle Lunde aynı tabloyu yön değişimi değil mevsimsel bir dönem olarak yorumluyor. Bitcoin, 60 bin doların üzerini geri aldıktan sonra 64 bin dolar çevresinde sıkıştı ve temmuz tarihsel olarak işlem hacimlerinin en zayıf ayını oluşturuyor. K33 araştırmasına göre 19 Temmuz itibarıyla 30 günlük spot hacimler yıllık ortalamanın yüzde 62,4'ü seviyesinde seyrediyor. Bu seyir, 2020'den bu yana gözlenen mevsimsel örüntüyü yakından izliyor ve işlem faaliyeti genellikle 24 Temmuz civarında dibe vuruyor.

Lunde'ye göre tablodaki en umut verici gelişme ETF akışlarındaki istikrar oldu. Mayısta ETF işlem günlerinin yüzde 70'i net çıkışla, haziranda yüzde 90'ı net çıkışla kapandı. Temmuzda bu oran yüzde 33'e indi. K33 verilerine göre Bitcoin borsa yatırım ürünlerine son haftada 778 Bitcoin girdi ve temmuz ayındaki küresel net giriş 1.842 Bitcoin'e ulaştı. Haziranın son haftasında haftalık net çıkış 35 bin Bitcoin'i aşarak kayıtlardaki ikinci en yüksek düzeye çıkmıştı.

KURUMSAL KATILIM ZAYIF KALIYOR

Konumlanma tarafında aşırı bir birikim görünmüyor. CME açık pozisyonları temmuz boyunca 100 bin Bitcoin'in altında kaldı ve Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Bir aylık CME bazı ise mayıs ortası ile haziran sonu arasındaki yüzde 2 ila 5 aralığından yüzde 5 ila 7 bandına yükseldi. Lunde bu birleşimi, dönen bir inançtan çok zayıf kurumsal katılıma işaret olarak okuyor. Süresiz işlemlerdeki fonlama oranları haziranda eksiye döndükten sonra yıllık yüzde 6 ila 7 aralığına toparlandı.

Manzara, manşet akış rakamlarının gösterdiğinden daha dar görünüyor. Bitfinex hesabına göre 17 Temmuz'a kadarki haftada dört günde toplam 500,2 milyon dolarlık giriş yaşandı, haftanın açılışındaki çıkış ise 424,7 milyon dolar oldu. Aynı dönemde BlackRock'ın IBIT fonuna 204,1 milyon dolar girerken Fidelity'nin FBTC fonu 181,1 milyon dolar kaybetti. IBIT hariç tutulduğunda fon grubu 128,6 milyon dolar geriledi. Analistlere göre kurumsal alıcılar geri alım yapmayı bıraktı, yeniden yatırıma ise tam olarak yönelmedi.

FED KARARI VE PETROL FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKİ SINAVI BELİRLİYOR

Federal Rezerv 28-29 Temmuz'da toplanıyor. Bitfinex ve K33 faizin sabit tutulmasını beklerken piyasalar faiz artırımına yüzde 15 olasılık veriyor. Fed Başkanı Kevin Warsh 15 Temmuz'da Kongre'de komitenin kalıcı biçimde yüksek enflasyona "tahammülü olmadığını" söyledi ve zamanlamaya dair sinyal vermedi. Capital.com kıdemli finans piyasaları analisti Kyle Rodda'ya göre Bitcoin, Warsh'ın enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme konusundaki kararlılığının barometresi işlevi görecek. Rodda, daha kısıtlayıcı bir politikanın reel faizler üzerinden Bitcoin'e baskı yapabileceğini belirtti.

Toparlanmanın önünü haziran enflasyonu açtı. ABD'de tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 geriledi ve Mayıs 2020'den bu yana ilk aylık düşüşünü kaydetti. Benzin endeksi yüzde 9,7, geniş enerji endeksi yüzde 5,7 düştü. Yıllık enflasyon, mayıstaki üç yılın zirvesi olan yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 3,5'e indi.

Jeopolitik tablo ise karşı ağırlık oluşturuyor. Nexo analisti Dessislava Ianeva'ya göre Brent petrol temmuz başındaki yaklaşık 70 dolardan 91 dolara tırmandı ve Hürmüz Boğazı trafiği haftalık bazda yüzde 66 azaldı. Ianeva bu tabloyu, büyüme getirmeyen arz kaynaklı enflasyon olarak tanımlıyor. Aynı dönemde 10 yıllık ABD tahvil faizi haftalık sekiz baz puan artışla yüzde 4,63'e yükseldi. XS.com iş geliştirme başkanı Simon-Peter Massabni ise trendin desteklenmesi için girişlerin daha uzun bir dönem boyunca hızlanarak sürmesi gerektiğini vurguladı. Massabni, son haftalarda birkaç yukarı yönlü denemenin dağıldığını ve yerini yeniden çıkışlara bıraktığını ekledi.

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