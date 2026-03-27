Bitcoin son üç haftanın dibinde

Bitcoin (BTC), jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşımasıyla birlikte 66.500 dolar seviyesinin altına gerileyerek üç haftanın en düşük noktasına indi. Teknik analistler, oluşan formasyonun 41 bin dolara kadar uzanabileceğini öngörüyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yönelik açıklamaları küresel piyasalarda satış dalgasını tetikledi. ABD hisse senedi vadeli işlemleri aşağı yönelirken WTI ham petrol 97 dolar bandına yükseldi.

CoinGlass verilerine göre Bitcoin/dolar paritesi, 65.000 dolara kadar uzanan alım likidite kademesini eritmeye devam etti. 70.000-71.000 dolar bandı ise güçlü satış baskısıyla direnç konumunu koruyor.

UZMANLAR 41 BİN DOLAR HEDEFİNİ KONUŞUYOR

Kripto para analisti Jelle, 70.000-71.000 dolar bölgesinin yeniden direnç olarak teyit ettiğini belirtti. Aşağıda biriken likiditesinin er ya da geç hedef alınacağını öngören analist, mevcut tablonun piyasa diplerine özgü bir görünüm sergilemediğini vurguladı. Analist Michaël Van de Poppe, Mart aylık kapanışı öncesinde mevcut seviyelerin test edilebileceğini kaydetti. Van de Poppe, 60.000 doların altını takip etmeye değer bulduğunu aktardı.

Uzun vadeli grafiklerde belirginleşen tablo, Bitcoin'in Ocak ayında görülen düşüş bayrağı formasyonunu yeniden oluşturmasından kaynaklanıyor. Deneyimli analist Peter Brandt çarşamba günü Bitcoin'de yükselen kama satış sinyali oluştuğu uyarısını yaptı. Analist Aaron Dishner ise formasyonu sayısal çerçeveye oturttu. Dishner, "14 Ocak zirvesinden 6 Şubat dibine kadar ölçülen mesafe mevcut bayrak yapısına uygulandığında aşağı yönlü hedef 41 bin dolar gösteriyor." ifadesini kullandı.

Serkan KÖSE
