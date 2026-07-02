Bitcoin satışa direniyor: perde arkasında ne oluyor?

Bitcoin perşembe günü 61 bin doların üzerinde işlem gördü ve haftanın başında indiği 57 bin 800 dolarlık 21 ayın dibinden az da olsa toparlandı. Buna karşın ABD spot Bitcoin ETF'leri 1 Temmuz'da 296 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu çıkış, fonların bu döngüde ilk kez net satıcıya dönmesi anlamına geldi.

Fonlar haziranı, Ocak 2024'teki lansmanlarından bu yana en kötü ayları olarak kapattı ve 4,5 milyar dolar kaybetti. Bu tutarın 3,55 milyar doları tek başına BlackRock'ın IBIT fonundan çıktı. Görünürdeki bu satışa rağmen hem Glassnode hem Bitfinex, zincir üstü verilerin farklı bir tablo çizdiğini belirtti.

UZUN VADELİ SAHİPLER YÜZEYİN ALTINDA BİTCOİN TOPLUYOR

Glassnode analisti Chris Beamish, uzun vadeli sahiplerin uzun bir dağıtım döneminin ardından yeniden birikime döndüğünü ve alımların 100 ile 1000 BTC tutan daha küçük cüzdanlara kadar genişlediğini yazdı. Beamish'e göre bu düşüşte ilk kez zarardaki Bitcoin miktarı kârdakini geçti. Yaklaşık 10,83 milyon BTC zararda, 9,22 milyon BTC ise hâlâ kârda bulunuyor.

Beamish, Coinbase'de alış ağırlıklı bir emir defterine ve yıl içinde zirveye çıkan satım-alım opsiyon oranına dikkat çekerek bunların bir dip oluşum sürecinin erken işaretleri olduğunu kaydetti. Yine de analist, son bir teslimiyet satışıyla gelebilecek oynaklık sıçramasının henüz dışlanamayacağı uyarısını yaptı. Bitfinex verilerine göre borsa rezervleri yedi yılın en düşüğü olan 2,21 milyon BTC'ye inerken uzun vadeli sahiplerin arzı 16,3 milyon BTC ile en yüksek seviyeye çıktı.

ETF'LERDEN YEDİNCİ HAFTADA 1,79 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Bitfinex ise satışın makro koşullardan çok kriptonun kendi içindeki satıcılardan kaynaklandığını savundu. Tahvil getirileri düşerken borsalar zirve tazelese de Bitcoin'in döngü dibini test etmesini buna kanıt gösteren analistler, spot ETF'lerin 26 Haziran'a kadar yedinci haftada da net çıkış yaşadığını belirtti. Bu dönemde fonlardan 1,79 milyar dolar çıktı ve BlackRock'ın IBIT'inde ortalama yatırımcı yaklaşık yüzde 40 zarara geçti.

Aynı dönemde Strategy'nin yönetim kurulu, 29 Haziran'da dolar rezervi oluşturmak ve yükümlülüklerini karşılamak için 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satışına yetki verdi. Şirketin hissesi MSTR, elindeki Bitcoin'in değerinin yaklaşık yüzde 30 altında işlem görüyor. Bu seviye, 2020'de biriktirmeye başlamasından bu yana ilk kalıcı iskonto oldu. Bitfinex, tüm dolaşımdaki arzın ortalama maliyeti olan yaklaşık 53 bin dolarlık gerçekleşen fiyatı boğa senaryosunun en güçlü yapısal dayanağı olarak nitelendirdi, ancak bunun yalnızca mekanik satıcılar izin verdiği sürece destek olacağını ekledi.

ETHEREUM VE İSTİHDAM VERİSİ ÖNE ÇIKTI

Ethereum tarafında da tablo kırılgan görünüyor. XS.com analisti Simon-Peter Massabni, ETH'nin 1500 dolar yakınındaki diplerden 1600 ile 1620 dolar aralığına toparlandığını ama bunun teyitli bir dönüşten çok teknik dip avcılığı olduğunu yazdı. Spot Ethereum ETF'leri de yedi haftadır toplam 1,18 milyar dolarlık net çıkış yaşadı. Massabni'ye göre 1500 doların üzerinde tutunma sağlanırsa 1700 ile 1800 dolar yolu açılabilir.

Makro tarafta gözler istihdam verisine çevrildi. Tarım dışı istihdamın 111 bin artması beklenirken rakam 57 bine geldi, işsizlik ise yüzde 4,2 oldu. Bu veriler Fed'in bu ay faiz artırma ihtimalini yüzde 33'ten yüzde 28'e indirdi. Hashdex yatırım direktörü Samir Kerbage ise dikkat yapay zeka hisselerine kaymışken kriptonun temel tezinin güçlendiğini, ikinci çeyrekte kripto işlem hacminin zirve yaptığını ve tokenlaştırılmış varlıkların bu yıl yüzde 60'tan fazla büyüdüğünü savundu. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 62 bin 124 dolardan, Ethereum ise 1717 dolardan işlem görüyordu.