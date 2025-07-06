Bitcoin sakinleşirken kurumsal yatırımcıların ETF talebi artıyor

Bitcoin sakinleşirken kurumsal yatırımcıların ETF talebi artıyor
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Bitcoin'in volatilitesi Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi ve ağdaki işlemler yüzde 15 azaldı. Buna karşın Wall Street'in Bitcoin talebi hızla artıyor ve ETF'ler 50 milyar dolara yaklaşan girişlerle rekor kırıyor. Kurumsal yatırımcılar iki günde 1 milyar dolar Bitcoin ETF'si satın alırken, bireysel kullanıcıların ilgisi azalıyor.

2025'in ikinci yarısında Bitcoin piyasası beklenmedik bir tablo çiziyor. Kripto paranın günlük fiyat hareketleri sakinleşirken, kurumsal yatırımcıların ilgisi hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere ulaştı. Bitcoin'in ima edilen volatilitesinin son 20 ayın en düşük seviyesine düştüğünü gösteriyor. Bu durum, kripto piyasasının olgunlaşma sürecinde olduğuna işaret ediyor.

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Bitcoin Blockchain ağındaki işlem aktivitesi haziran ayında kayda değer bir düşüş yaşadı. Verilere göre ağdaki aylık işlemler mayıs ayına kıyasla yüzde 15 azalarak Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Bu düşüşün arkasında, madencilerin bile normalden çok daha düşük ücretli işlemleri işlem havuzunun derinliklerinden aradığı görülüyor. İşlem ücretlerindeki bu anormal düşüş, ağdaki aktivite eksikliğinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Öte yandan Wall Street'in Bitcoin talebi artmaya devam ediyor. ABD spot Bitcoin ETF'leri geçen hafta iki gün içinde 1 milyar doların üzerinde giriş kaydetti. Bu gelişme, toplam kümülatif net girişleri 50 milyar doların hemen altına taşıdı.

SoSoValue verilerine göre ETF'ler toplamda 137,6 milyar dolar değerinde Bitcoin tutuyor. Bu rakam, ETF piyasası için yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini temsil ediyor.

Halka açık şirketler de haziran ayında önemli Bitcoin alımları gerçekleştirdi. BitcoinTreasuries verilerine göre şirketler mevcut fiyatlarla yaklaşık 7 milyar dolar değerinde 65 bin Bitcoin satın aldı.

Glassnode'un haziran ayı analizi, Bitcoin'in zincir üstü aktivitesinin "hayalet şehir" görünümünde olmasına rağmen yüksek net değerli yatırımcıların artan işlemlerinin kurumlar ve balinaların ağdaki hakimiyetini güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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