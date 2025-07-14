Bitcoin rekor seviyedeyken Butan hükümeti 512 BTC'yi nakde çevirdi

Küçük Himalaya ülkesi Butan, kripto para piyasalarında dikkat çeken bir zamanlama stratejisi sergiliyor. Bitcoin'in 123.000 dolar seviyesinde yeni rekorlar kırmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen transferler, ülkenin sistematik bir getiri elde etme stratejisi benimsediğini gösteriyor.

Butan 62 Milyon Dolarlık Satış Gerçekleştirdi

Arkham verilerine göre Butan hükümeti, geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana aynı Binance yatırım adresine altı ayrı transfer gerçekleştirdi. En son 99 BTC'lik transfer bugün erken saatlerde gerçekleştirildi.

Bu transfer serisi, Butan'ın haziran sonunda aynı adrese 137,245 Bitcoin taşımasından iki hafta sonra geldi. Bu durum Bitcoin'in 100.000 dolara yaklaştığı Kasım ayında 33 milyon dolarlık yatırımdan bu yana Bitcoin varlıklarının en önemli transferi olarak kayıtlara geçti.

Arkham verileri, Butan hükümetinin hâlâ 1,4 milyar dolar değerinde 11.411 Bitcoin'e sahip olduğunu gösteriyor. Bu miktar Butan'ın gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 40'ından fazlasını oluşturuyor. Bitcoin varlıkları Butan'ın devlet yatırım fonu olan Druk Holdings & Investments tarafından muhafaza edilmektedir.

Ülke öncelikli olarak Bitcoin üretimi gerçekleştirerek Bitcoin rezervlerini artırıyor. Sürdürülebilir madencilik operasyonlarını beslemek için güçlü hidroelektrik potansiyelini kullanıyor.

Bitcoin, yüksek kurumsal talep ve ABD'de kripto mevzuatından olumlu gelişmeler beklentisiyle bugün 123.000 doların üzerinde yeni tüm zamanların en yüksek rekorunu gördü.