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Bitcoin madencisi TeraWulf ile Anthropic 20 yıllık anlaşma imzaladı

Bitcoin madencisi TeraWulf ile Anthropic 20 yıllık anlaşma imzaladı
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Bitcoin madencisi TeraWulf, yapay zeka şirketi Anthropic ile 20 yıllık bir veri merkezi kiralama anlaşması imzaladı. Anlaşmanın yaklaşık 19 milyar dolar gelir getirmesi bekleniyor.

Açıklanan anlaşmanın ardından TeraWulf hisseleri (WULF) gün içinde yüzde 17'nin üzerinde yükseldi. Hisse, yıl başından bu yana yüzde 117'yi aşan bir getiri sağladı.

Neredeyse tüm Bitcoin madencileri, yapay zekanın yoğun işlem gücü ihtiyacının tetiklediği veri merkezi patlaması sırasında istikrarlı ve öngörülebilir gelir elde etmek için yapay zeka odaklı iş kollarına yöneldi.

KAMPÜS 2028 BAŞINDA 401 MW GÜCE ULAŞACAK

Anthropic ile yapılan anlaşma, TeraWulf'un Kentucky'nin Hawesville kentindeki Justified Data sahasında kurulacak "özel tasarım bir yapay zeka altyapı kampüsünü" kapsıyor. Louisville yakınındaki kampüs, aşamalar hâlinde geliştirilecek.

İlk hizmetlerin 2027'nin ikinci yarısında başlaması ve kampüsün 2028 başında yapay zeka eğitimi için önemli bir kapasite olan 401 MW kritik bilişim gücüne ulaşması bekleniyor.

TERAWULF ABERNATHY'DEKİ YÜZDE 50 PAYINI SATIYOR

TeraWulf ayrıca Texas'ın Abernathy kentinde 2025'te kurulan ortak girişim kampüsündeki yüzde 50,1'lik payını satmayı kabul etti. Ortağı Fluidstack ile yapılan anlaşma, şirketin bu payı nakde çevirip tamamen kendi mülkiyetindeki yapay zeka altyapısı fırsatlarına yönlendirmesine olanak tanıyor.

Şirkete göre bu işlemler, TeraWulf'un uzun vadeli gelir görünürlüğünü güçlendiriyor, mali yapısını sağlamlaştırıyor ve sermayesini doğrudan sahip olduğu, müşteri ilişkilerini ve operasyonel kontrolü elinde tuttuğu altyapı platformlarına yönlendiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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