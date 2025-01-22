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Bitcoin madencisi Riot yapay zeka ile yükselişe geçiyor

Bitcoin madencisi Riot yapay zeka ile yükselişe geçiyor
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Dünyanın en büyük halka açık Bitcoin madencilerinden Riot Platforms, Teksas'taki Corsicana tesisinde bulunan 600 megawatt (MW) kapasiteyi yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısına dönüştürmeyi planlıyor. Bu stratejik hamle, şirketin 2025 yılı sermaye harcamalarında 245 milyon dolarlık tasarruf sağlayacak.

Kripto para dünyasında yaşanan dönüşüm, madencilik şirketlerini yeni arayışlara yönlendiriyor. Riot Platforms, yapay zeka teknolojilerinin artan önemini göz önünde bulundurarak Corsicana tesisindeki Faz II Bitcoin madenciliği genişleme planlarını durdurmaya karar verdi. Bu hamle, JPMorgan ve Bernstein gibi yatırım devlerinden olumlu değerlendirmeler aldı.

Yapay Zeka Hamlesi Riot Platforms Hisselerini Hareketlendirdi

Riot Platforms, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanındaki fırsatları değerlendirmek için harekete geçti. Şirket, Corsicana tesisinde hâlihazırda Bitcoin madenciliği için 400 MW kapasite kullanıyor.

JPMorgan analistleri, bir Bitcoin madenciliği tesisinin yapay zeka iş yükleri için kullanılabilirliğini belirleyen en önemli iki faktörün ölçek ve konum olduğunu ifade etti. Yapılan araştırmalar, potansiyel yapay zeka ortaklarının en az 50 MW kapasiteye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Şirket CEO'su Jason Les, varlıklarının potansiyelini en üst düzeye çıkarma hedefiyle hareket ettiklerini ve yapay zeka alanındaki olası ortaklıkların kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçeceğini açıkladı.

Bu stratejik dönüşüm, Riot Platforms'un 2025 yılı hedeflerinde önemli değişikliklere yol açtı. Şirket, toplam hash rate kapasitesi hedefini 46,7 EH/s'den 38,4 EH/s'ye revize etti.

Bernstein analistleri, Riot'un hisselerinin ekonomik bir değerleme ile işlem gördüğünü ve yapay zeka kapasitesi tahsisi sayesinde yeniden değerleme potansiyeli taşıdığını vurguladı. Firma, hisse için "üstün performans" değerlendirmesi ve 22 dolar hedef fiyat verdi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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