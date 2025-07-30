Bitcoin madencisi Nasdaq'tan çıkarılıyor

Bitcoin madencisi Nasdaq'tan çıkarılıyor
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Londra merkezli Bitcoin madencisi Argo Blockchain, hisse fiyatının sürekli 1 doların altında kalması nedeniyle Nasdaq'tan çıkarılacak. Şirket 180 günlük iyileştirme süresini değerlendiremedi ve duruşma hakkını kullanacak. ARBK hissesi 2021'de 16,60 dolardan halka açılırken şimdi sadece 0,31 dolardan işlem görüyor.

Kripto madencilik sektöründe yaşanan zorlu dönem bir başka şirketi daha etkisi altına aldı. Argo Blockchain'in Nasdaq macerası, 2021'de 16,60 dolardan halka açıldığı günlerden bu yana dramatik bir düşüş yaşadı. Şirketin Quebec'teki hidroelektrik tesisi ve sürdürülebilir madencilik yaklaşımına rağmen piyasa koşulları ve sektörel baskılar hisse performansını ciddi şekilde etkiledi.

Argo Blockchain Minimum Fiyat Şartını Karşılayamadı

Nasdaq'ın listeleme standartları, piyasa bütünlüğü ve yatırımcı güvenini korumak amacıyla katı kriterler belirliyor. Şirketlerin en düşük teklif değeri olan 1 doları sürdürmesi gereken bu kural, Argo için çözülemez bir sorun haline geldi.

ARBK hissesi yılın başında 0,60 dolar civarında işlem görürken, haziran ayında 0,18 dolara kadar geriledi. Temmuz ayının ortasında kısa süreli bir toparlanma yaşayarak 0,50 dolara ulaşan hisse, tekrar düşüş trendine döndü.

Şirket ocak ayında Nasdaq'tan aldığı uyarı mektubunun ardından 180 günlük iyileştirme süresi tanınmıştı. Hisse fiyatını en az 30 ardışık gün boyunca 1 doların üzerinde tutma başarısızlığı, 15 Temmuz'da eksiklik bildirimini tetikledi.

Argo'nun duyurusunda şirket yönetimi, 'Nasdaq Listeleme Kuralları' uyarınca duruşma hakkını kullanacağını ifade etti. Bu süreç borsadan çıkarma sürecini otomatik olarak durdurarak, şirketin ARBK sembolü altında ticarete devam etmesini sağlayacak.

2017'de faaliyete geçen Argo Blockchain, Crypto Climate Accord'un ilk kripto madencilik katılımcısı olarak dikkat çekiyor. 2022'de finansal zorlukları nedeniyle, Teksas'taki Helios madencilik merkezini Galaxy Digital'a satmak zorunda kalmıştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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