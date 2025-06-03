Bitcoin madencisi MARA BTC üretimlerini artırdı

Bitcoin madenciliği sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler ve artan rekabet ortamında MARA Holdings önemli bir başarı elde etti. Şirketin stratejisi, geleneksel madencilik yaklaşımlarından farklılaşarak kendi havuz sistemini işletmeye odaklanıyor.

MARA Bitcoin Yarılanması Sonrasında En Büyük Üretimi Gerçekleştirdi

MARA Holdings'in Mayıs performansı, Bitcoin madenciliğinde karşılaşılan güçlüklere rağmen rekor seviyeye ulaştı. Şirket, 950 Bitcoin üretimi ile bir önceki aya kıyasla yüzde 35 artış kaydetti.

Dikkat çeken bir diğer gelişme, MARA'nın sıfır Bitcoin satış politikası oldu. Şirket yetkilileri bu yaklaşımın uzun vadeli değer yaratma amacıyla benimsendiğini açıkladı.

Teknik başarıların arkasında temelinde şirketin bütünleşik teknoloji yapısı bulunuyor. MARA, halka açık madenciler içinde bağımsız madencilik ağını yöneten tek şirket konumunda bulunuyor.

Bu stratejik avantaj, şirkete harici operatörlere ücret ödememe imkânı sağlıyor. Aynı zamanda blok ödüllerinin tam değerini elde tutma avantajı da elde ediliyor.

Bitcoin Blockchain ağının hashrate seviyesi, geçtiğimiz aylarda sürekli yükseliş göstererek 942 EH/s zirvesine ulaştı. Bu gelişme, madencilik zorluğunun da paralel şekilde artması anlamına geldi.

MARA CEO'su Fred Thiel, şirketin Mayıs üretiminin Nisan 2024'teki yarılanma sürecinden bu yana en yüksek seviye olduğunu vurguladı.