Haberler

Bitcoin madencisi Cango 2025'i zirvede kapattı

Bitcoin madencisi Cango 2025'i zirvede kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York Borsası'nda işlem gören Cango Inc., Aralık ayında artan üretimiyle toplam Bitcoin rezervlerini 7.500 BTC'nin üzerine çıkararak 2025 yılını güçlü bir operasyonel performansla tamamladı.

Şirket, yayımladığı madencilik operasyonları raporunda Aralık ayında 569 Bitcoin ürettiğini açıkladı. Bu rakam, Kasım ayındaki 546,7 BTC'lik üretimin üzerinde gerçekleşti. Günlük ortalama üretim de bir önceki aydaki 18,22 BTC seviyesinden 18,35 BTC'ye yükseldi.

REZERVLER 700 MİLYON DOLARI AŞTI

Cango'nun toplam Bitcoin varlıkları Aralık sonu itibarıyla 7.528,3 BTC'ye ulaştı. Bu rakam, Kasım sonundaki 6.959,3 BTC'lik seviyenin önemli ölçüde üzerinde. Bitcoin'in 93.000 doların üzerinde işlem gördüğü güncel fiyatlarla şirketin rezervlerinin değeri 700 milyon doları aşıyor. Cango, elindeki Bitcoin'leri uzun vadeli tutmaya devam ettiğini ve satış planlamadığını belirtti.

Şirketin devreye aldığı hashrate Aralık ayında 50 exahash/saniye seviyesinde sabit kalırken, ortalama operasyonel hashrate Kasım'daki 44,38 EH/s'den 43,36 EH/s'ye geriledi. Buna rağmen şirket, üretimdeki artışı ay içindeki olumlu ağ zorluk ayarlamalarına bağladı.

CEO Paul Yu, açıklamada "2025 boyunca Cango güçlü ve tutarlı bir operasyonel büyüme sergiledi. Aralık ayındaki yüksek günlük üretim, şirketimizin Bitcoin rezervlerini artırarak stabil operasyonel kapasitemizi pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK HİSSEDARDAN 10,5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Yu ayrıca büyük bir hissedarın Cango'ya 10,5 milyon dolarlık ek yatırım taahhüdünde bulunduğunu ve bu işlemin Ocak 2026'da tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Fonlar, madencilik verimliliğinin artırılması ile şirketin enerji altyapısı ve yapay zekâ bilişim hizmetleri alanlarındaki genişleme stratejisini desteklemek için kullanılacak.

Cango, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Güney Amerika ve Doğu Afrika'da 40'tan fazla lokasyonda madencilik operasyonları yürütüyor. Şirket, 2024 sonlarında Bitcoin madenciliğine giriş yapmış ve o tarihten bu yana geleneksel uluslararası kullanılmış araç ihracatı işinin yanı sıra bu alanda hızla büyümüştü.

Cango'nun üçüncü çeyrek kazanç raporunda, artan Bitcoin madencilik üretimiyle birlikte gelirlerinde keskin bir yükseliş görülmüştü. Öte yandan Yahoo Finance verilerine göre şirketin hisse senedi, BTC madencilik operasyonlarına rağmen son bir yılda yaklaşık yüzde 44 değer kaybetti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
EFT ve havale ücretlerine zam

2026 tarifesi belli oldu! Bankalar da yüzde 30 zam yaptı
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti
ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı

Maduro sözleri nedeniyle röportaj esnasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihine kadar yazmış

Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihe kadar yazmış
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihine kadar yazmış

Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihe kadar yazmış
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi