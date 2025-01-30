Bitcoin madencilik devi Riot Platforms için değişim rüzgarları esiyor

Bitcoin madencilik sektöründe faaliyet gösteren Riot Platforms, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarına yönelme sinyali verdi. Riot Platforms CEO'su Jason Les, AI ve HPC alanındaki fırsatları değerlendirdiklerini ancak tüm hissedarların çıkarlarını gözeterek hareket edeceklerini vurguladı.

Riot Yatırımcıları Şirketi Farklı Alanlarda Değişeme Zorluyor

Halka açık en büyük Bitcoin madencilerinden Riot Platforms'da değişim rüzgarları esiyor. İki yatırımcının şirketteki varlığı, Bitcoin madencilik tesislerinin yüksek kapasiteli veri merkezlerine dönüştürülmesi yönündeki talepleri destekliyor.

Starboard Value'nun öncülüğünde başlayan değişim talebi, Core Scientific örneğini işaret ediyor. Core Scientific'in Nvidia destekli startup CoreWeave ile iş birliği, Riot için örnek model olarak gösteriliyor.

Nisan ayındaki Bitcoin yarılanmasının ardından madencilik pazarında yaşanan karlılık baskısı, şirketleri yeni gelir modelleri aramaya yönlendiriyor. Riot Platforms da 2025 için planladığı madencilik kapasitesi artışını ve sermaye harcamalarını azaltacağını duyurdu.

Verilere göre 3,8 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Riot'un hisseleri, 2025'te şu ana kadar yüzde 5 değer kazandı.