Bitcoin kritik aşamaya yaklaşıyor

Bitcoin kritik aşamaya yaklaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin fiyatı 111.800 dolarlık rekor seviyeden geri çekilerek 105.000 dolar civarında kritik bir dengeye geldi. Analistler bu seviyenin 115.000 dolara çıkış veya 93.000 dolara düşüş için belirleyici olacağını söylüyor. Kurumsal talep Bitcoin hâkimiyetini artırırken altcoinler değer kaybediyor.

Kripto piyasalarında yaşanan dalgalanmalı günlerin ardından Bitcoin istikrar arayışına girdi. BTC Markets analisti Rachael Lucas, mevcut fiyat seviyesinin psikolojik ve teknik açıdan bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. RSI ve MACD gibi teknik göstergeler boğa momentumunun zayıfladığına işaret ederken, uzun vadeli görünüm hala iyimser kalıyor.

BTC Hakimiyeti Döngü Zirvesine Yaklaşırken Altcoinler Zorlanıyor

Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi Bitcoin'i geleneksel finansal piyasalara daha yakın hale getirirken, altcoin piyasası bu durumdan olumsuz etkileniyor. Strategy, Metaplanet ve Twenty One gibi şirketlerin Bitcoin hazine stratejisi benimsemeleri kripto piyasasını şekillendiriyor.

Presto Research araştırma analisti Min Jung, son talebin büyük ölçüde perakende yatırımcılardan ziyade kurumsal şirketler tarafından yönlendirildiğini vurguluyor. Bu trend sonucunda büyük altcoinler düşük performans sergilerken, BTC hâkimiyeti döngü zirvesine yaklaşıyor.

Lucas, Bitcoin'in hikayesinin sadece "dijital altın" statüsünün ötesine geçerek çeşitlendirilmiş makro portföyde emtialar ve para birimi riskleri yanında stratejik bir hedge aracına dönüştüğünü belirtiyor. Bu değişimin sonuçları var. Bitcoin'i geleneksel finansal piyasalara daha yakından bağladı ve varlığı ekonomik veriler, merkez bankası yorumları ve jeopolitik riske daha duyarlı hale getirdi.

Analistler Bitcoin'in önümüzdeki günlerde iki olası senaryo ile karşı karşıya olduğunu söylüyor. Eğer Bitcoin 103.000 ila 105.000 dolar aralığının üstünde tutunabilirse, 115.000 dolara doğru yenilenmiş bir yükseliş için alan bulunuyor. Öte yandan, 103.000 doların altına bir kırılma daha derin bir düzeltmenin kapısını açabilir ve fiyat hedefleri 93.000 ila 97.000 dolar aralığında yer alabilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var

Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
title