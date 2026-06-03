Bitcoin korku endeksi iki ayın dibine geriledi

Bir ila yüz arası değer alan endeks, farklı göstergeleri harmanlayarak kripto para duygu iklimini sayısallaştırıyor. 25'in altındaki okumalar "aşırı korku" olarak sınıflandırılıyor. Pazartesi günü "korku" bölgesinde 29 puan gösteren endeks, çarşambaya gelindiğinde 11'e geriledi. Bu seviye, 5 Nisan'dan bu yana görülen en düşük değere karşılık geliyor.

X platformundaki Cryptic Trades hesabı, bu tablonun yatırımcılar için olumlu bir sinyal olduğunu savundu. " Bitcoin'de bir rahatlama rallisi geliyor." diyen Cryptic Trades, maksimum korku bölgesine ulaşılmasını iyi bir işaret olarak nitelendirdi. Hesap, katılımın düştüğünü, sosyal medya ilgisinin çöktüğünü ve duygu ortamının kötüleştiğini sıraladı. Tüm bu olumsuzlukların ironik biçimde uzun vadeli boğa görüşünü güçlendirdiğini ileri sürdü. Şu an için en sağlıklı yaklaşımın temkinlilik olduğunu da vurguladı.

BİTCOİN HİSSE SENETLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Bitcoin son haftalarda ABD hisse senetlerine kıyasla belirgin biçimde geride kaldı. S&P 500 endeksi salı günkü seansı yeni bir rekorla kapattı. Bu ayrışma kripto para piyasası katılımcılarının gündemine taşındı.

Cryptic Trades bu ayrışmayı olası bir fırsat olarak değerlendirdi. Makro tablo ve jeopolitik risklerin sakinleşmesinin, yapay zeka anlatısının ise yumuşamasının ardından likiditenin geride kalan varlıklara yöneleceğini öngördü. Kripto para piyasasının bu süreçte başlıca yakınsama varlıkları arasında yer alabileceğini savundu.