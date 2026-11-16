Bitcoin iki haftada 19 bin dolar eridi

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Bitcoin (BTC), pazar sabaha karşı 62 bin dolar civarına inerek temmuzdan bu yana en düşük seviyesini gördü. Gece yarısı hızlanan satışta yalnızca 30 dakika içinde 645 milyon dolarlık yükseliş yönlü pozisyon tasfiye edildi. Fiyat ardından toparlanarak 65 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin, 4 Kasım'da gördüğü 81 bin dolardan bu yana yaklaşık yüzde 23 değer kaybetti. Haftalık kayıp yüzde 15'e yaklaşırken Ethereum (ETH) yüzde 19,5, Solana (SOL) yüzde 20,7 geriledi. Kripto piyasasının toplam değeri 2,26 trilyon dolara indi.

FED KORKUSU VE FON ÇIKIŞLARI

Satışın arkasında ABD'de beklentiyi aşan enflasyon verisi var. Ekimde tüketici fiyatları aylık yüzde 0,4 arttı. Vadeli piyasalar ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) önümüzdeki bir yılda 64 baz puanlık faiz artırımı fiyatlıyor, kasım başında bu beklenti 37 baz puandı.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 5-13 Kasım arasındaki yedi işlem gününde yaklaşık 1,91 milyar dolar çıktı. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın 12 Kasım'da görevi bırakması teknoloji hisselerindeki satışı derinleştirdi. Strategy'nin 30 Kasım'dan sonra MSCI endekslerinden çıkarılacak olması da baskıyı artırdı.

Piyasadaki nakit de azalıyor. USDT, USDC ve DAI'nin toplam arzı son 30 günde 11,5 milyar dolar daraldı. Korku ve açgözlülük endeksi 10'a inerek aşırı korku bölgesine girdi.

DÖRDÜNCÜ TESLİMİYET DALGASI YAŞANIYOR

Zincir üstü analist James Check, tüm zamanların zirvesinden bu yana "dördüncü teslimiyet olayının" izlendiğini söyledi. Check'e göre 2025 yazında 60 binli seviyelerden almaya çekinip eylülde 80 bin dolardan alanlar, şimdi almak istedikleri fiyattan satıyor.

Check, Bitcoin'in en son şubatta, haziran sonunda ve 2022'deki kripto kışında görülen "derin değer" bölgesinde olduğunu belirtti. Bunun dibin görüldüğü anlamına gelmediğini, kademeli alım yapanların geçmişte kâra geçtiğini ekledi.

Blockstream CEO'su Adam Back ise fiyatın pazar sabahı dipten yüzde 5,5 toparlandığını paylaştı. Back, piyasanın boğa döngüsünün başında olduğunu savunuyor. Yayım sırasında Bitcoin 64 bin 400 dolardan işlem görüyor.