Bitcoin için yeni hedef açıklandı

Bitcoin yeniden 120.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yatırımcılara umut verdi. Capriole Investments kurucusu Charles Edwards, fiyatın çok kısa sürede 150.000 dolara yükselebileceğini söyledi. Uzmanlara göre altının güvenli liman talebi ve kurumsal alımlar, ralliyi hızlandırabilir.

Bitcoin 120 Bin Doları Aşarsa Hedef 150 Bin

Charles Edwards, Singapur'daki Token2049 etkinliğinde yaptığı değerlendirmede Bitcoin'in 120.000 dolarlık psikolojik eşiği aştığını ve bunun ardından hızlı bir yükselişin gelebileceğini belirtti. "150.000 dolara kısa sürede ulaşmamız beni şaşırtmaz." dedi.

Bitcoin son bir haftada yüzde 6'nın üzerinde artış kaydederek 118.500 dolar seviyesini geçti. Piyasa verilerine göre bu yükseliş, ağustos ortasından bu yana görülen en güçlü toparlanmalardan biri oldu.

Bitwise Avrupa Araştırma Başkanı André Dragosch ise ABD'de 401(k) emeklilik planlarının kripto paralara açılmasının 122 milyar dolarlık yeni bir sermaye akışı sağlayabileceğini vurguladı. Dragosch, yalnızca yüzde 1'lik bir portföy ayrımının dahi fiyatı 200.000 doların üzerine taşıyabileceğini ifade etti.

Edwards, yılın son çeyreğinde kripto piyasasında üç ay üst üste yükseliş ihtimalini "yüzde 50'nin biraz üzerinde" olarak değerlendirdi. Ayrıca dört yıllık döngü teorisinin hâlâ geçerli olduğunu ve yatırımcı davranışlarının bu döngüyü "kendini gerçekleştiren bir kehanete" dönüştürebileceğini söyledi.

Tarihsel verilere göre Bitcoin, yılın son üç ayında güçlü performans sergiledi. Ekim ayında ortalama yüzde 20, kasımda yüzde 46 ve aralıkta yüzde 4 getiri sağladığı biliniyor. Teknik göstergelerde ortaya çıkan altın kesişim (golden cross) formasyonu da 150.000 dolarlık fiyat hedefini destekleyen işaretlerden biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre yükseliş beklentisini besleyen en büyük etken, kurumsal alımlar ve makroekonomik ortamda altın ile Bitcoin'e artan güvenli liman ilgisi. Bununla birlikte, kurumsal talepte olası bir yavaşlamanın yükselişin hızını sınırlayabileceği de dile getiriliyor.