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Bitcoin için dikkat çeken sinyal geri döndü

Bitcoin için dikkat çeken sinyal geri döndü
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Bitcoin son bir ayda yaklaşık yüzde 20 yükseldi ve piyasa yorumcusu Ali Martinez daha güçlü bir yükseliş hareketinin gelebileceğini savunuyor. Martinez'e göre Bitcoin, geçmişte büyük rallilerin izlediği bir maliyet göstergesini yeniden aştı. Ancak bazı piyasa yorumcuları ayı piyasasının bitmediğini ve önce sert bir düşüşün gelebileceğini öne sürüyor.

Kripto para son günlerde 78 bin ile 80 bin dolar arasında dalgalandı ve yayım sırasında bu bandın ortasına yakın işlem görüyor. Martinez, Bitcoin'in kısa süre önce "Warm Supply Realized Price" seviyesini geri aldığını belirtti. Bu gösterge, bir hafta ile altı ay önce hareket eden Bitcoinlerin gerçekleşen ortalama maliyetini takip ediyor. Analiste göre bu seviyenin önceki dört kez geri alınmasını güçlü yükselişler izledi. Martinez'in paylaştığı veriye göre Bitcoin, Ekim 2023'teki geçişin ardından yüzde 159, Ekim 2024'teki geçişin ardından yüzde 74 değer kazandı.

Yükseliş beklentisini paylaşan başka piyasa yorumcuları da bulunuyor.

SPOT ETF'LERE HAFTADA 1 MİLYAR DOLARA YAKIN GİRİŞ

X kullanıcısı Crypto Rover, Bitcoin grafiğinde "golden cross" olarak bilinen hareketli ortalama kesişimine dikkat çekti. Rover, önceki benzer kesişimin ardından ayı piyasasının sona erdiğini ve Bitcoin'in yüzde 500 yükseldiğini savundu.

Kurumsal talep de sürüyor. ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri geçen hafta 986,9 milyon dolar net giriş kaydetti. BlackRock'ın ürünü IBIT, kuruluşundan bu yana 64,06 milyar dolar kümülatif net girişle liderliğini korudu. FBTC ise 10,33 milyar dolarlık kümülatif net girişle ikinci sırada yer aldı. Yayım sırasında Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,54 değer kazancıyla 79 bin 600 dolardan işlem görüyor.

BAZI PİYASA YORUMCULARI 50 BİN DOLARLIK DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Karşı görüşteki analistler, Bitcoin'in eninde sonunda güçlü bir boğa dönemi yaşayacağını ama önce ciddi bir düşüş görebileceğini düşünüyor. X kullanıcısı Crypto With Haris, "asıl düşüşün çoğu yatırımcının sandığından daha yakın" olduğunu ileri sürdü ve büyük yükseliş öncesinde 62 bin dolara inişi öngördü. Crypto Lens ise Bitcoin'in son bir boğa tuzağını tamamlamak üzere olduğunu ve 50 bin dolara kadar gerileyebileceğini savundu.

Analist Crypto Patel de Bitcoin'in 83 bin dolardan geri çevrilmesinin, Bitcoin'in genel yapısının hâlâ düşüş yönlü olduğu anlamına geleceğini ve 50 bin dolara doğru gerileme riskini artırabileceğini savundu. Patel'e göre bu seviyenin üzerinde günlük kapanış ve başarılı bir geri test, fiyatı 100 bin dolarlık psikolojik eşiğe taşıyabilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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