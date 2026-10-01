Bitcoin güçlü çeyreğin ardından ne yapacak?

Bitfinex'in 30 Eylül tarihli raporunda, Bitcoin'in çeyrek başındaki 58 bin 585 dolara göre yaklaşık yüzde 42,5 değer kazandığı hesaplandı. Bu performans, 2024'ün son çeyreğinden bu yana en güçlü üç aylık döneme işaret etti. Buna karşılık vadeli işlemlerdeki pozisyonlar küçülürken fonların günlük alım hızı da yavaşladı.

Piyasada borçlanarak açılan pozisyonların azalması, düşüş sırasında zorunlu tasfiyelerin büyümesi riskini sınırlayabiliyor. Analistlere göre bu durum tek başına yükseliş nedeni oluşturmuyor. Fiyatın kalıcı biçimde ilerlemesi için spot piyasada, yani doğrudan Bitcoin alınan işlemlerde yeni talep gerekiyor.

85 BİN DOLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Toparlanmanın önündeki engellerden biri, yatırımcıların alım yaptıkları seviyelere dönen fiyatı satış fırsatı olarak görmesi oluyor. Rapora göre 84 bin ile 86 bin 500 dolar arasında edinilmiş yaklaşık 1,39 milyon BTC bulunuyor. Analistler, zararını kapatmak isteyen yatırımcıların satışlarının bu bölgedeki yükselişi zorlaştırabileceğini düşünüyor.

Daha aşağıdaki seviyelerde ise alıcıların satışları karşıladığı görülüyor. Maliyeti 82 bin 500 ile 84 bin dolar arasında bulunan Bitcoin miktarı, 27-30 Eylül döneminde yaklaşık 110 binden 306 bine çıktı. Bitfinex, bu birikimin sürmesini toparlanmayı destekleyen bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Analistlerin hesabına göre fiyatın 85 bin doların üzerine dönmesi, 84-85 bin dolar aralığında alınan 760 bin BTC'yi yeniden kâra geçirebilir. Böylece toplam arzın kârda olan bölümü yeniden yüzde 75'i aşabilir. Ekip, bu oranın düşüşlerde de korunmasını yükselişin gücünü değerlendirirken izlediği göstergeler arasında sayıyor.

FON ALIMLARININ HIZLANMASI BEKLENİYOR

Fonlara para girişi sürse de alımların günlük büyüklüğü zayıfladı. Bitfinex'in ETF alımlarını madencilerin günlük ürettiği Bitcoin miktarıyla karşılaştıran göstergesi, 21 Eylül'deki 25,6 kattan 29 Eylül'de 1,8 kata geriledi. Ekip, satış baskısının karşılanması için bu oranın yaklaşık beş kata, başka bir ifadeyle günlük 190 milyon dolar civarındaki alıma dönmesini gerekli görüyor.

Bitfinex'in olumlu senaryosunda güçlenen talep, önce 84 bin ile 86 bin 500 dolar bölgesindeki satışları karşılayarak 87 bin 722 dolarlık yıl açılış seviyesinin yeniden denenmesini sağlayabilir. Analistler, 82 bin 500 doların kaybedilmesi halinde ise 81 bin 300 doları izliyor. Bu seviyenin altında kalıcı işlemlere ETF çıkışlarının eşlik etmesi, ekibin olumlu görüşünü değiştirecek koşul olarak belirtiliyor.