Bitcoin fiyatını kripto dışı iki risk belirliyor

Kripto piyasalarında risk iştahının zayıfladığı cuma günü sert düşen fiyat, hafta sonunda 64 bin dolar civarına toparlandı. Ancak bu sıçrama varlığın geniş işlem bandını henüz değiştirmedi. Yedi günlük bazda hafif eksi seyreden Bitcoin'de yatırımcılar 62 bin dolarlık desteğe odaklandı. Bu bölgenin altına net bir kırılma kısa vadeli görünümü zayıflatırken 67 bin doların üzeri boğalara daha güçlü bir zemin sunabilir.

Fiyat, cuma günü 63 bin doların altına inmişti. Kripto yatırımcısı Daan Crypto Trades'e göre fiyat, haftalık 200 periyotluk hareketli ortalama ve 0,618 Fibonacci düzeltme seviyesi çevresinden tepki verdi. Daan, 62 bin dolar bölgesini boğaların haftalık kapanışa kadar korumak zorunda olduğu seviye olarak nitelendirdi. Analiste göre bu seviyenin altı kısa vadede düşüş anlamına gelirken 67 bin dolardaki yerel zirvenin aşılması fiyatı 73 bin dolara taşıyabilir. Hafta sonunda Ethereum, Solana ve Tron da güç kazanırken genel görünüm güçlü bir trend değişiminden çok dengelenmeye işaret etti.

HÜRMÜZ RİSKİ MAKRO BASKIYI CANLI TUTUYOR

Bitcoin'in hafta sonu hareketi, İsviçre'de planlanan ABD-İran ateşkes görüşmelerinin izlendiği bir ortamda gerçekleşti. Görüşmeler, iki tarafa daha kapsamlı bir anlaşma için 60 günlük süre tanıyan geçen haftaki mutabakatın ardından geliyor. Ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma kararı piyasa zeminini tedirgin tutuyor. Dünyanın en önemli petrol rotalarından biri olan boğazın fiilen kapanması petrol fiyatlarını yükselterek Bitcoin dahil riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir. Petrolün yükselmesi enflasyon endişelerini canlandırıp ABD Merkez Bankası'nı (Fed) temkinli tutarak kripto için desteği sınırlayabilir.

ETF ÇIKIŞLARI TALEBİ ZAYIFLATIYOR

ETF akışları Bitcoin için bir diğer kritik başlık olmayı sürdürüyor. Galaxy Research'e göre ABD spot Bitcoin ETF'leri son 30 günlük dönemde 6,35 milyar dolarlık net çıkış kaydetti ve bu, firmanın takip ettiği verilerdeki en büyük çıkış oldu. Aynı veriler altı haftadır süren çıkışlara işaret ediyor. Kümülatif net akış, geçen yıl görülen 63 milyar dolarlık zirveden 53,4 milyar dolara gerilerken kurumsal talebin soğuduğu görüldü. ETF çıkışları her zaman ani bir fiyat kırılmasına yol açmasa da döngünün önceki bölümlerinde Bitcoin'e destek olan istikrarlı talebi azaltıyor.

Momentum sinyallerinde analistler ikiye bölündü. Kripto analisti BATMAN, Bitcoin'in günlük MACD göstergesinde derin negatif bölgeden yukarı bir momentum dönüşü verdiğini ve bu döngüde benzer sinyallerin toparlanma rallilerinden önce yerel diplerde görüldüğünü savundu. Rekt Capital ise daha temkinli bir tarihsel görünüm sunarak haziranın kırmızı kapanması halinde temmuzun çoğu zaman ters yönde hareket ettiğini hatırlattı. Analiste göre zayıf bir haziran kapanışı, 50 aylık üstel hareketli ortalamanın destek olarak kaybedildiğini teyit ederek olası bir temmuz sıçramasını teyitli toparlanma yerine yeniden teste çevirebilir.

Bitcoin şimdilik 62 bin dolar desteği ile 67 bin dolar direnci arasında hareket ediyor. 62 bin doların altındaki bir kapanış 59 bin dolara kadar uzanan bölgeyi yeniden gündeme getirebilir. 67 bin doların aşılması ise petrol riskinin azalması ve ETF çıkışlarının yavaşlaması halinde 73 bin dolara yolu açabilir. Kısa vadeli tablo dengeli kalırken Bitcoin'in toparlanmasının kalıcı sayılması için daha güçlü hacim ve fon akışı gerekiyor. Son olarak Bitcoin, yayım sırasında yaklaşık 63.820 dolar seviyesinde işlem görüyor.