Bitcoin fiyatında yönü, petrol ve Fed politikaları belirleyecek

Analistlere göre Bitcoin piyasasında kaldıraç oranlarının gerilemesi, fiyatlamaları kripto para ekosistemine özgü dinamiklerden çok petrol fiyatları, tahvil getirileri ve Fed'in politika patikasına duyarlı hâle getirdi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4 değer kazanarak 70.000 doların hemen altında işlem gördü. Analistler, son toparlanmaya karşın genel görünümde belirgin bir değişim olmadığını belirtiyor.

Bitcoin piyasasında son dönemde öne çıkan tema, kaldıraç kaynaklı düzeltme sürecinden makro odaklı bir dengelenme evresine geçiş oldu. Piyasa aktörleri, fiyatlamalar üzerinde artık makroekonomik değişkenlerin daha belirleyici olduğunu değerlendiriyor.

PETROL FİYATLARI VE TAHVİL GETİRİLERİ BİTCOİN FİYATLAMASINDA ÖNE ÇIKIYOR

Enerji piyasalarındaki hareketlilik, kripto varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor. Son üç haftada yüzde 80 artış gösteren ham petrol fiyatlarının küresel likiditeyi daralttığı, bunun da riskli varlıkların kısa vadeli yükseliş alanını sınırladığı belirtiliyor. Uzmanlar, enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyon beklentilerini besleyebileceğini, bu durumun da faiz indirimlerinin ertelenmesi olasılığını artırabileceğini vurguluyor.

Makro baskıya karşın spot Bitcoin ETF piyasasında kurumsal ilginin sürdüğüne işaret eden veriler bulunuyor. Buna göre spot Bitcoin ETF'leri 9 Mart'ta 167 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu tutarın yaklaşık 109 milyon dolarlık bölümü IBIT fonuna yöneldi. Analistler, ETF akışlarında belirgin bir yön değişimi yaşanmaması hâlinde fiyatın önümüzdeki haftalarda 63.000 dolar ile 72.000 dolar bandında dalgalanabileceğini ifade ediyor.

Teknik göstergeler de piyasadaki konsolidasyon sürecine işaret ediyor. Piyasa gözlemcileri 60.000 doları yapısal destek, 78.000 doları ise önemli direnç seviyesi olarak izliyor. Stephen Coltman, ABD'de tasarruf oranının yüzde 3,6 seviyesine gerilediğini ve yükselen enerji fiyatlarının tüketici üzerindeki finansal baskıyı artırabileceğini belirtiyor.

Bu görünüm altında Bitcoin piyasasında kısa vadeli yön arayışı sürüyor. Kripto varlıklara özgü temel dinamiklerle belirsiz makroekonomik tablo arasındaki denge, özellikle önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte daha belirgin hâle gelebilir.

Burak KÖSE
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

