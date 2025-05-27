Bitcoin Fiyat Analizi: Sıradaki Hedef 120 Bin Dolar mı?

Teknik Görünüm

Bitcoin, kısa süre önce kırdığı 109 bin dolarlık dirençten sonra 111 bin dolarda yeni zirve yaparak bu seviyenin altında yatay seyre geçti. Bu konsolidasyon, piyasadaki kararsızlığı ve yükselişin ivme kaybettiğini gösteriyor.

Fiyat 109 bin dolara kadar geri çekilmiş olsa da, güçlü alıcı ilgisinin eksikliği boğaların temkinli davrandığını gösteriyor. Bitcoin'in 120 bin dolara ilerleyebilmesi için alım yönlü baskının artması gerekiyor. Aksi halde, 109 bin doların altına sarkılması daha büyük bir düzeltmeyi tetikleyebilir ve fiyatı 100 bin dolara kadar geri çekebilir.

4 Saatlik Grafik

Kısa vadeli grafikte Bitcoin'in yükselen kanal yapısını koruduğu görülüyor. Her ne kadar 111 bin dolardan gelen satışla fiyat 106 bin dolara kadar çekilmiş olsa da burada destek buldu ve hafif toparlandı.

Şu an piyasada alıcı ve satıcı dengesi göze çarpıyor. Bu durum kısa vadede fiyatın yatay seyrini sürdürebileceğini gösteriyor.

Ancak kanal desteğinin kırılması, fiyatın daha sert bir şekilde 100 bin dolar seviyesine gerilemesine neden olabilir. Yapı bozulmadığı sürece ise fiyatın 106 bin – 111 bin dolar bandında sıkışmaya devam etmesi ve güçlü bir kırılma için zemin hazırlaması beklenebilir.

Zincir Üstü Veriler

Bitcoin 111 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşsa da uzun vadeli yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle genellikle düzeltmeler yaşanır. Bu yatırımcı grubunun satış yapıp yapmadığını anlamak için önemli bir veri olan "Exchange Inflow Coin Days Destroyed (CDD)" metriği takip ediliyor.

Geçmiş döngülerde fiyat zirve yaptığında bu metrikte ani yükselişler görülmüş, bu da uzun süredir hareket etmeyen coin'lerin borsalara aktarıldığını ve satışa hazırlandığını göstermişti.

Ancak mevcut rallide durum farklı. Fiyat zirve yapmasına rağmen CDD verisi düşük seyrediyor. Bu da uzun vadeli yatırımcıların henüz satış yapmadığını, aksine varlıklarını tutmaya devam ettiklerini gösteriyor.

Bu grubun satış yönlü baskı oluşturmaması, yükselişin orta vadede devam etmesi için fırsat sunuyor. Güçlü elde tutma eğilimi, Bitcoin'in yeni rekorlara ulaşabileceği beklentisini destekliyor.