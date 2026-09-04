Bitcoin ETF'lerine ocaktan beri en güçlü giriş

SoSoValue verilerine göre fonlar 14 Ocak'ta 843,6 milyon dolar net giriş kaydetmişti. Perşembe günkü tutar, o tarihten bu yana görülen en yüksek günlük giriş oldu. Çarşamba günü ise fonlara 101,2 milyon dolar girmişti.

Bitcoin bu hafta 76 bin ile 81 bin dolar arasında dalgalandıktan sonra 80 bin doları geri aldı. Yayım sırasında kripto para 80 bin 900 dolar dolayında işlem görüyor.

BLACKROCK TEK BAŞINA 454 MİLYON DOLAR ÇEKTİ

Günlük girişin çoğu tek bir fondan geldi. Net varlık büyüklüğü bakımından ABD'nin en büyük spot Bitcoin fonu olan BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonu (IBIT), 454 milyon dolarla net girişlerde ilk sırayı aldı. Bu tutar, toplam net girişin yaklaşık yüzde 62'sine karşılık geldi. Fonların toplam net girişi ocaktan bu yana en yüksek düzeye ulaştı. IBIT ise 20 Ağustos'ta 503 milyon dolarla kendi perşembe günkü tutarından daha fazla giriş çekmişti. Perşembe günkü sıralamada IBIT'yi 137,7 milyon dolarla ARK Invest ve 21Shares'in fonu (ARKB), 74,4 milyon dolarla Fidelity'nin fonu (FBTC) izledi. Yalnızca VanEck'in HODL fonundan 19,6 milyon dolar ve WisdomTree'nin BTCW fonundan 5,2 milyon dolar çıktı.

RALLİDE 83 BİN DOLAR KRİTİK

Fon girişlerindeki sıçramaya rağmen CryptoQuant ralliye temkinli yaklaşıyor. Şirkete göre son yükseliş, fiyat artışına yönelik yeni pozisyonlar açılmasından çok düşüşe oynayanların kısa pozisyonlarını kapatmasıyla güç kazandı. CryptoQuant bu yapının yeni alım talebinin sınırlı kaldığına işaret ettiğini belirtti. Rapor, ralli sırasında yoğun kâr satışı yapıldığını da vurguladı. Verilere göre Bitcoin sahiplerinin gerçekleştirdiği net kâr, Bitcoin cinsinden 21 Ağustos'ta 23 bin BTC'ye ulaşarak yılın en yüksek günlük düzeyini gördü. 19 Ağustos'tan bu yana toplam net kâr yaklaşık 110 bin BTC olarak hesaplandı.

CryptoQuant'a göre Bitcoin'in sıradaki kritik sınavı, yaklaşık 82 bin 300 dolardaki 365 günlük hareketli ortalamasını aşmak olacak. Şirkete göre bu ortalama geçmişte boğa ve ayı piyasalarını ayıran bir gösterge işlevi gördü. Bitcoin 28 Ağustos'ta 81 bin 400 dolara ulaştıktan sonra gerilemişti. Mevcut fiyat da bu ortalamanın hemen altında seyrediyor. Şirket, 83 bin doların üzerinde güçlü bir kapanışın yeni boğa piyasasını teyit edeceğini savundu. Fiyatın bu seviyeden geri dönmesinin ise Bitcoin'i yaklaşık 69 bin dolardaki 200 günlük hareketli ortalamaya doğru çekebileceğini belirtti.