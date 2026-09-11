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Bitcoin ETF'lerinden üç gün üst üste para çıktı

Bitcoin ETF'lerinden üç gün üst üste para çıktı
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ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri, yaklaşık iki ayın en büyük günlük çıkışını kaydetti. 10 Eylül Perşembe günü fonlardan 282,6 milyon dolar net çıkış yaşandı. Üç günlük net çıkış serisi, bu haftaki toplam çıkışı 449 milyon dolara taşıdı.

SoSoValue verilerine göre bu tutar, 13 Temmuz'daki 424,7 milyon dolarlık çıkıştan bu yana kaydedilen en yüksek günlük seviyeye işaret etti. Çıkış, fonların 2026'daki en güçlü üç haftasında topladığı 3,8 milyar dolarlık net girişin bir bölümünü sildi.

Perşembe günkü çıkışın en büyük payı ARK 21Shares fonuna (ARKB) ait oldu. ARKB, 164 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Onu 36 milyon dolarla Grayscale'in GBTC fonu ve 33,6 milyon dolarla Fidelity'nin FBTC fonu izledi. Fonların toplam net varlık büyüklüğü 97,5 milyar dolara indi.

Haftanın ilk üç işlem günündeki net çıkış böylece 449 milyon dolara ulaştı. Buna karşın spot Bitcoin ETF'lerinin kuruluşlarından bu yana biriken net girişi 55,17 milyar dolar seviyesinde kaldı.

ETHEREUM FONLARINDAN 29,8 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Çıkış yalnızca Bitcoin fonlarıyla sınırlı kalmadı. Spot Ethereum ETF'leri perşembe günü 29,8 milyon dolar net çıkış kaydetti. Çıkış, fonların çarşamba günü kaydettiği 34,8 milyon dolarlık girişin büyük bölümünü dengeledi.

Spot Solana ETF'leri de perşembe günü 483 bin dolar net çıkış gördü. Solana fonları bir önceki gün 11,7 milyon dolar net giriş kaydetmişti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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