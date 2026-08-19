Bitcoin ETF'lerindeki çıkış serisi sona erdi

Fonlar pazartesi günü de 297,6 milyon dolar toplamıştı. Böylece iki günde gelen 487 milyon dolar, ayın tamamındaki net girişin yarısından fazlasını oluşturdu.

Salı günkü girişe BlackRock'un iShares Bitcoin Trust fonu 143,6 milyon dolarla öncülük etti. Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fund'ına ise 23,9 milyon dolar girdi.

TOPLAM VARLIK 79 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Toparlanma, fonların 12-14 Ağustos arasındaki üç seansta yaklaşık 250 milyon dolar kaybetmesinin ardından geldi. ABD'deki spot Bitcoin fonlarına bugüne kadarki toplam net giriş 52,28 milyar dolara ulaştı. Bu fonların yönettiği toplam varlık büyüklüğü ise 79,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Spot Ethereum fonları da salı günü 71,5 milyon dolar çekti. Bu fonlarda ağustos ayındaki net giriş 345 milyon dolara yükseldi. Bitcoin yayım sırasında 64 bin 326 dolar, Ethereum ise 1917 dolar seviyesinden işlem görüyordu.

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