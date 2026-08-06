Bitcoin ETF'lerinde tablo değişti: Girişler güçleniyor

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, üç işlem gününde 479 milyon dolar çekerek girişlere öncülük etti. Farside Investors verilerine göre IBIT'in kümülatif net girişleri böylece yaklaşık 61 milyar dolara ulaştı.

Girişler, Bitcoin'in çarşamba günü kısa süreliğine 64.920 doların üzerine çıktığı bir sırada geldi. Piyasa değeri en yüksek kripto para, haber yayıma hazırlanırken son 24 saatte yüzde 0,7 artışla 64.744 dolardan işlem gördü. Bitcoin ve büyük kripto paralara yönelik piyasa duyarlılığını ölçen Korku ve Açgözlülük Endeksi ise bir gün önceki 27 seviyesinden 25'e gerileyerek "aşırı korku" bölgesinde kaldı.

ETHEREUM ETF'LERİNE GİRİŞ SÜRERKEN XRP'DEN ÇIKIŞ OLDU

ABD'de işlem gören spot Ethereum ve XRP ETF'leri çarşamba günü ayrıştı. Spot Ethereum ETF'leri üst üste ikinci işlem gününde 60,9 milyon dolar net giriş kaydetti ve iki günlük toplam 114,6 milyon dolara ulaştı.

XRP ETF'lerinden ise 3,58 milyon dolar net çıkış oldu. Böylece bu fonların toplam net varlıkları 993,4 milyon dolara gerilerken kümülatif net girişleri 1,51 milyar dolar oldu.

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