Bitcoin ETF'lerine üst üste iki günlük pozitif akış

Kripto para piyasalarındaki gerilimin ETF'lere olan ilgiyi yeniden canlandırdığı gözlemleniyor. Piyasa uzmanları, bu toparlanmanın spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki değişen dinamiklerden kaynaklandığını vurguluyor. Son günlerde CME baz getirisinin yeniden yükselmesi, risk içeren varlıkların istikrar kazanmaya başladığını gösteriyor ve bu durum ETF girişlerini olumlu yönde etkiliyor.

Kripto Para Piyasasında Toparlanma Sinyalleri

Spot Bitcoin (BTC) borsada işlem gören fonları (ETF) ABD piyasasında kayda değer bir toparlanma gösterdi. SoSoValue verilerine göre Pazartesi günü 1,5 milyon ve Salı günü 76,4 milyon dolarlık net para girişi yaşandı. Bu gelişme, geçen Cuma sona eren ve toplam 878 milyon dolarlık yedi günlük çıkış serisinin ardından geldi.

Net varlıklar açısından en büyük spot Bitcoin ETF'i olan BlackRock'ın IBIT ürünü, Salı günkü girişlerde 38,2 milyon dolar ile lider konumda yer aldı. Ark ve 21Shares'in ARKB'si 13,4 milyon dolar ve Bitwise'ın BITB'si yaklaşık 11 milyon dolar giriş bildirdi. Ayrıca Grayscale Bitcoin Mini Trust ve Franklin Templeton'ın EZBC fonları da pozitif hareketler kaydetti.

Presto Research araştırma başkanı Peter Chung, yaptığı açıklamada "ETF akışlarının çoğu, baz ticareti tarafından yönlendiriliyor. Son birkaç günde, risk içeren varlıklar istikrar kazanmaya başladıkça CME baz getirisi yeniden yükseldi" ifadelerini kullandı. Chung, son günlerdeki ETF girişlerinin spot ve vadeli işlem piyasası arasındaki değişen dinamiklerin bir sonucu olabileceğini belirtti.

Bitcoin, Salı günü kısaca 86.000 doların üzerine çıkmasına rağmen, son 24 saatte yüzde 2 düşerek 83.642 dolara geriledi. Dünyanın en büyük kripto para birimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının tetiklediği geniş çaplı piyasa çöküşü ortasında geçen hafta sert değer kaybı yaşamıştı.

12 spot Bitcoin ETF'i genelinde toplam işlem hacmi Salı günü 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam Pazartesi günü 2,2 milyar dolar ve geçen Cuma günü ise 3,5 milyar dolar seviyesindeydi. Diğer yandan, spot Ethereum (ETH) ETF'leri olumsuz trendi kıramadı ve Salı günü ürünlerden 14,2 milyon dolar çıkış yaşandı. Bu durum, negatif akışların altı güne uzandığını gösteriyor.