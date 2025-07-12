Bitcoin ETF'lerine tarihte ilk kez art arda milyarlık akış

Piyasaya girişten bu yana Bitcoin ETF'lerinin performansı, geleneksel finans dünyasının kripto paralara olan ilgisinin bir göstergesi olarak yakından takip ediliyor. Uzmanlar, ETF talebinin günlük Bitcoin üretiminin 22 katına ulaştığını ve bu durumun mevcut fiyat seviyelerinde sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.

Bitcoin ETF'leri İki Gün Üst Üste Milyar Dolar Topladı

Cuma günü kaydedilen 1,03 milyar dolarlık giriş, perşembe günündeki 1,17 milyar dolarlık akışın ardından geldi. Bu durum, Ocak 2024'teki lansmandan bu yana sadece yedi kez görülen 1 milyar doları aşan günlük girişlerin ikisinin son iki günde gerçekleştiğini gösteriyor.

BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'i IBIT, perşembe günü yönetim altındaki varlıklarda 80 milyar doları geçerek ETF tarihinin en hızlı büyüme rekorunu kırdı. ETF analisti Eric Balchunas, bunun 374 günde gerçekleşen "en hızlı ETF" olduğunu açıkladı.

Bitwise Invest baş yatırım sorumlusu Matt Hougan'ın verdiği bilgilere göre Bitcoin Blockchain ağı perşembe günü yaklaşık 450 Bitcoin çıkarırken, spot Bitcoin ETF'leri yaklaşık 10.000 Bitcoin satın aldı. Bu dengesizlik, Bitcoin fiyatındaki yukarı yönlü baskının ana nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Bitcoin'in spot fiyatı bu hafta çarşamba günü 112.000 dolar ile taze tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştıktan sonra, cuma günü 118.780 dolara kadar tırmanmaya devam etti. Bu fiyat artışı, spot Bitcoin ETF'leri için beş gün boyunca 2,72 milyar dolar giriş ile güçlü bir işlem haftası oluşturdu.

NovaDius Wealth başkanı Nate Geraci, Ocak 2024 lansmanından bu yana 1 milyar doları aşan sadece yedi giriş günü olduğunu ve bunların ikisinin son iki günde gerçekleştiğini belirtti. Son milyarlık girişten önce, 17 Ocak'ta 1,07 milyar dolar kaydedilmişti.

Tüm spot Bitcoin ETF'leri için toplam varlıklar da ilk kez 140 milyar doların üstüne çıkarken, Balchunas fiyat artışının bu durumda "ağır işin çoğunu yaptığını" dile getirdi.