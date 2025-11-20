Bitcoin ETF'lerinde rüzgâr tersine döndü

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), toplamda 2,26 milyar dolarlık çıkışa sahne olan beş günlük negatif seriyi çarşamba günü sonlandırdı. Fonlara yeniden nakit akışı başlarken, lider kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 92.200 dolar seviyesine yükseldi.

BlackRock IBIT Yeniden Toparlandı

SoSoValue verilerine göre Bitcoin fonları dün toplam 75,47 milyon dolarlık net giriş bildirdi. BlackRock'ın IBIT fonu, bir gün önce yaşadığı 523 milyon dolarlık rekor çıkışın ardından 60,61 milyon dolar net girişle toparlandı. Grayscale'in Mini Bitcoin Trust fonuna ise 53,84 milyon dolar giriş oldu. Buna karşın Fidelity (FBTC) 21,35 milyon dolar, VanEck (HODL) ise 17,63 milyon dolarlık çıkış yaşadı.

Kronos Research yöneticisi Vincent Liu, yaşanan çıkışları bir "teslimiyet" değil, "kurumsal yeniden dengeleme" olarak yorumladı. Liu, makroekonomik sinyaller netleştiğinde risk iştahının geri döneceğini öngörüyor. Bu arada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayındaki faiz kararı belirsizliğini koruyor. CME Group verileri, faiz indirimi ihtimalinin yüzde 33,8'e gerilediğini gösterirken Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 11 puanla "aşırı korku" seviyesine işaret ediyor.

Piyasa analistleri, ABD hükümetinin 43 günlük kapanmasının piyasadaki likiditeyi olumsuz etkilediğini belirtiyor. Spot Ethereum ETF'leri yedinci gününde de 37,35 milyon dolar kayıpla negatif seriyi sürdürürken Solana, XRP ve Hedera fonları ise günü artıda kapattı.