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Bitcoin düşerken Ethereum ve altcoinler piyasalara yön veriyor

Bitcoin düşerken Ethereum ve altcoinler piyasalara yön veriyor
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Kripto para piyasasında sermaye Bitcoin'den (BTC) altcoinlere doğru akış gösteriyor. QCP Capital analistlerinin değerlendirmesine göre Ethereum (ETH), Cardano (ADA) ve Solana (SOL) sırasıyla yüzde 5, yüzde 9 ve yüzde 4 kazanç elde etti. Bu süreçte ETH/BTC paritesi yüzde 13 yükselerek 0,0371 seviyesine ulaştı.

Kripto para sektöründe yaşanan dönüşüm, merkeziyetsiz finans (DeFi) sektörüne olan ilgiyi artırıyor. DefiLlama verilerine göre Ethereum DeFi'nin kilitli toplam değeri son haftada yüzde 7 artışla 66,43 milyar dolara yükseldi.

Altcoinler BTC'yi Gölgede Bırakıyor

Kripto para piyasasındaki hareketlilik geleneksel finans piyasalarından destek alıyor. Başkan seçilen Donald Trump'ın Scott Bessent'i Hazine Bakanı olarak ataması, yatırımcı güvenini olumlu yönde etkiledi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri salı günü rekor seviyelere ulaştı. Dow Jones 123,74 puan (yüzde 0,28) artışla 44.860,31 seviyesinde kapandı. S&P 500 yüzde 0,57 yükselirken Nasdaq Composite yüzde 0,63 kazanç gösterdi.

Coingecko verilerine göre global kripto para piyasa değeri son 24 saatte yüzde 2,1 artışla 3,4 trilyon dolara yükseldi. Bitcoin hakimiyeti yüzde 54,7, Ethereum ise yüzde 12,4 seviyesinde seyrediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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