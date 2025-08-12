Bitcoin devinden 18 milyon dolarlık BTC hamlesi

Bitcoin devinden 18 milyon dolarlık BTC hamlesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasının en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy, 4-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği son alımlarla beş yıllık Bitcoin yolculuğunda yeni bir kilometre taşına ulaştı. Şirketin açıkladığı 8-K dosyalamasına göre Bitcoin başına ortalama 116.401 dolar fiyatla yapılan satın alma işlemi sürekli tercihli hisse senetlerinin satışından elde edilen gelirlerle finanse edildi.

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, 18 milyon dolar karşılığında 155 Bitcoin daha satın alarak toplam varlığını 628.946 BTC'ye çıkardı. Şirketin Bitcoin rezervleri artık toplam arzın yüzde 3'üne denk geliyor ve teorik olarak 30 milyar dolarlık kazanç sağladı. STRF ve STRC tercihli hisse satışlarından elde edilen fonlar alımları finanse etti.

Strategy Bitcoin Rezervini 629 Bin Seviyesine Taşıdı

İlk Bitcoin alımından tam beş yıl sonra Strategy, toplam 46,1 milyar dolar maliyetle Bitcoin başına ortalama 73.288 dolar fiyattan oluşturduğu 628.946 BTC'lik portföyüyle yaklaşık 76 milyar dolarlık varlığa sahip oldu.

Bu muazzam birikim, Bitcoin'in 21 milyon sınırlı arzının yaklaşık yüzde 3'üne denk geliyor ve şirket kayıtlarında 30 milyar dolarlık kazanç elde ettiğini gösteriyor.

Son alımlar, Strategy'nin sürekli tercihli hisse senedi programı kapsamındaki STRF ve STRC satışlarından elde edilen fonlarla gerçekleştirildi. Geçen hafta şirket 115.169 STRF hissesini yaklaşık 13,6 milyon dolara satarken, kalan Bitcoin alımları daha önce tamamlanan 4,2 milyar dolarlık STRC halka arzından sağlanan fonlarla finanse edildi.

STRF, yüzde 10 kümülatif temettü ile dönüştürülemeyen ve Strategy'nin tercihli hisse senetleri arasında en güvenli olanı olarak öne çıkıyor. STRC ise yıllık yüzde 9'da başlayan, aylık ödenen ve 100 dolar nominal değerinin yakınında işlem görmesini sağlamak için ayarlanabilir oranlara sahip yeni değişken oranlı tercihli hisse senedi olarak tanımlanıyor.

Michael Saylor, Strategy'nin Bitcoin izleme platformu üzerinden paylaştığı güncellemede "Bitcoin almayı bırakmazsan, para kazanmayı da bırakmazsın." mesajıyla gelecekteki alımlar konusunda ipucu verdi.

Strategy'nin 112 milyar dolarlık piyasa değeri, Bitcoin net varlık değerine önemli bir primle işlem görmeye devam ederken, şirketin nispeten düşük borç seviyeleri ve 2028'e kadar ödeme yükümlülüğü bulunmaması analistler tarafından olumlu değerlendiriliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi

Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor

4 noktada yangınlar kontrol altında! Saatlerdir yanan ilde durum vahim
Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı

Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'

Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu

Fenerbahçe yeni eldivenini buldu! Kaleye geçmeleri imkansız
title