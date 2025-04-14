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Bitcoin devi Strategy alım sinyali verdi

Bitcoin devi Strategy alım sinyali verdi
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Strategy yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, bir haftalık aradan sonra Bitcoin alımlarına devam edeceğini ima eden paylaşım yaptı. "Turuncu Noktalara Gümrük Vergisi Yok" mesajıyla dikkat çeken Saylor'ın attığı gönderi, olası alımların habercisi olarak görülüyor.

Michael Saylor'ın X platformunda paylaştığı Bitcoin alım grafiği ve gizemli mesajı, kripto para topluluğunun dikkatini çekti. Saylor'ın benzer pazar paylaşımları geçmişte çoğunlukla ertesi gün gerçekleşen Bitcoin alımlarının öncüsü olmuştu. 6 Nisan'da sona eren haftada herhangi bir Bitcoin satın alımı gerçekleştirmeyen Strategy'nin, alımlara yeniden başlayacağı düşünülüyor.

Strategy Bitcoin Alım Stratejisine Geri Dönüyor

Strategy'nin Bitcoin stoğu, şu anda 528.185 BTC'ye ulaştı. Bu miktar, bitcointreasuries.com verilerine göre yaklaşık 44,68 milyar dolar değerinde bulunuyor. Şirket, bu yatırımlarından yüzde 25 oranında gerçekleşmemiş kâr sağladı.

Michael Saylor'ın pazar günü yaptığı paylaşım, kripto para topluluğunda büyük ilgi gördü. Özellikle "Turuncu Noktalara Gümrük Vergisi Yok" ifadesi, yatırımcılar arasında heyecan yarattı.

Bitcoin ve genel kripto para piyasası, geçtiğimiz hafta Başkan Donald Trump'ın kapsamlı gümrük vergisi önlemlerini hafifletmesinden sonra toparlandı. Bu gelişme, sektörde olumlu karşılandı ancak zorluklar devam ediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin Bitcoin madenciliğini etkileyebileceğini belirtiyor. John Todaro, madencilik ekipmanlarına uygulanan yüksek vergiler nedeniyle maliyetlerin yaklaşık yüzde 20 artabileceği konusunda uyardı.

Bitcoin, bu gelişmelere rağmen değerini koruyor. Son verilere göre Bitcoin, 84.717,19 dolardan işlem görüyor. Strategy hisseleri ise piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2,21 yükseldi.

Piyasa uzmanları, Strategy'nin Bitcoin alımlarını yakından takip ediyor. Şirketin hareketleri, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasındaki eğilimleri açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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