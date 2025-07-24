Bitcoin değerini korurken altcoinler sert düşüş yaşıyor

Bitcoin değerini korurken altcoinler sert düşüş yaşıyor
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Kripto piyasası güne sert düşüşle başladı. Ethereum yüzde 4, XRP yüzde 12,7 değer kaybederken lider kripto para birimi Bitcoin sabit kaldı. Piyasa genelinde 837 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Analistler net bir katalizör olmadan yaşanan bu hareketin kâr alma dönemi olduğunu belirtiyor.

Altcoin piyasasında yaşanan sert düşüş, yatırımcıları hazırlıksız yakaladı. Ethereum 3.565 dolar seviyesine gerilerken, XRP 3,05 dolara kadar geriledi. BNB yüzde 5,3 ve SOL yüzde 9,5 kayıp yaşarken, Bitcoin 117.868 dolar civarında dengeli seyrini sürdürdü.

Ethereum ve XRP Sert Düşüşle Yatırımcıları Şok Etti

Presto Research araştırma analisti Min Jung, piyasa düzeltmesinin "net bir katalizör olmadan" gerçekleştiğini belirtti. Jung, bu durumun daha çok bir nefes alma veya kâr alma olayı gibi göründüğünü söyledi.

CoinW baş strateji sorumlusu Nassar Al Achkar da benzer görüşleri paylaştı. Al Achkar, kripto fiyatlarının keskin geri çekilmesinin son rallilerden sonraki geçici kâr almayı yansıttığını açıkladı.

Kronos Research yatırım müdürü Vincent Liu, kriptonun "basamaklı tasfiyeler ve incelen likidite" nedeniyle düştüğünü öne sürdü. Liu, aşırı kaldıraçlı uzun pozisyonların kırılgan altcoinler genelinde temizlendiğini belirtti.

Coinglass verilerine göre genel kripto piyasası son 24 saatte toplamda 837 milyon dolar tasfiye gördü. Ethereum 168 milyon dolar ile hesaba katılırken, bunun 142,4 milyon dolarlık kısmı uzun pozisyonlarda gerçekleşti. XRP uzun pozisyonları ise 92,7 milyon dolar tasfiye gördü.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, altcoinlerin "azalan perakende ilgiden" baskı gördüğünü belirtirken, yatırımcıların jeopolitik gerilimler ve kurumsal ETF girişlerini yakından izlediğini söyledi.

Jung, daha geniş makro temanın bozulmamış kaldığını vurgulayarak kriptonun kurumsal hazine alıcılarından güçlü talep görmeye devam ettiğini kaydetti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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