Bitcoin DeFi ile yeni zirveler hedefliyor

Bitcoin DeFi ile yeni zirveler hedefliyor
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Cardano kurucusu Charles Hoskinson, Bitcoin (BTC) ekosistemindeki merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarının önümüzdeki 36 ay içinde tüm kripto DeFi pazarını domine edeceğini tahmin ediyor. Hoskinson ayrıca Bitcoin'in 24 ay içinde 500.000 dolara ulaşabileceğini belirterek, Cardano Blockchain ağı üzerinden Bitcoin DeFi'ye erişim sağlayacak yeni bir köprüleme modeli tanıttı.

Kripto para sektörünün önemli isimlerinden Charles Hoskinson, Bitcoin'in merkeziyetsiz finans alanında yaşadığı dönüşümü "uyuyan dev" benzetmesiyle açıkladı. Cardano kurucusu, Bitcoin'in Solana ve Ethereum'un toplam büyüklüğünün dört katına ulaştığını vurgularken, stratejik rezerv tartışmalarının fiyat artışını tetikleyeceğini öne sürdü.

Cardano ve Bitcoin Ekosistemi Birleşiyor

Charles Hoskinson, Bitcoin ağının geleceğine ilişkin önemli öngörülerde paylaştı. Bitcoin'in artık yalnızca bir değer saklama aracı olmadığını vurgulayan Hoskinson, DeFi katmanı ile birlikte bu rolünü daha da güçlendireceğini söyledi.

Cardano ekibi, Ekim ayında Grail protokolüne dayalı bir Bitcoin köprüsü duyurdu. Bu köprü sayesinde kullanıcılar, BTC'leri Cardano üzerinde sarılı tokenlara dönüştürerek DeFi özelliklerinden yararlanabilecek. Sistem, özel anahtarların kontrolünü kaybetmeden merkeziyetsiz borsalarda işlem yapma ve getiri sağlayan araçları kullanma olanağı sunuyor.

Hoskinson'a göre hükümetlerin Bitcoin'i stratejik rezerv olarak değerlendirmesi ve artan yatırımcı ilgisi, fiyatın önümüzdeki 12-24 ay içinde 250.000 ile 500.000 dolar aralığına yükselmesini sağlayacak. Bu süreçte Bitcoin DeFi ekosisteminin büyümesi ve likidite artışı da fiyat hareketini hızlandıracak.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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