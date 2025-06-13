Bitcoin'de Gözler 2,96 Milyar Dolarlık Opsiyon Vadesinde: Fiyatlar Daha da Düşer mi?

Bitcoin'de Gözler 2,96 Milyar Dolarlık Opsiyon Vadesinde: Fiyatlar Daha da Düşer mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasında 14 Haziran Cuma günü büyük bir opsiyon vadesi doluyor. Yaklaşık 2,96 milyar dolar değerindeki Bitcoin opsiyonlarının süresi saat 11.00'de (TSİ) sona erdi. Bu gelişme, son günlerdeki dalgalanmalarla zaten baskı altında olan piyasada yeni bir oynaklık yaratabilir.

Deribit verilerine göre, söz konusu vadede açık pozisyonlar neredeyse eşit sayıda alım ve satım opsiyonu içeriyor. Put-call oranı yüzde 0,95 ile yatırımcıların hafif de olsa yükseliş beklentisi taşıdığını gösteriyor. Ancak Bitcoin'in 104 bin dolar seviyesindeki güncel fiyatı, maksimum acı noktası olan 107 bin doların altında seyrediyor.

Maksimum Acı Noktasına Doğru Hareket Gözlenebilir

Opsiyon piyasasında maksimum acı seviyesi, yatırımcıların en fazla zarara uğradığı fiyat noktası olarak biliniyor. Vadeye yakın zamanlarda fiyatın bu seviyeye yönelmesi sık görülen bir durum.

Ethereum tarafında da hareketli bir gün yaşanacak. Toplam 678 milyon dolar değerindeki ETH opsiyonlarının süresi de 14 Haziran'da doluyor. Ancak Ethereum için put-call oranı yüzde 1,23 seviyesinde. Bu da yatırımcıların olası düşüşlere karşı daha temkinli pozisyon aldığını gösteriyor.

Opsiyonlar, yatırımcılara belirli bir tarihte varlığı sabit bir fiyattan alma ya da satma hakkı tanıyan türev sözleşmeler olarak öne çıkıyor. Büyük hacimli vadelerin dolması, pozisyonların kapanması veya yenilenmesiyle birlikte spot fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Piyasalar Zaten Baskı Altında

Vade sonu, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle baskı altına giren kripto piyasasında kritik bir döneme denk geliyor. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 5'ten fazla değer kaybederken, toplam piyasa değeri yüzde 7 azalarak 3,3 trilyon dolara düştü. Analistler, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının piyasada belirsizliği artırdığını belirtiyor.

Teknik Veriler Ne Diyor?

Bitcoin, kısa vadeli yönü belirleyen 20 günlük hareketli ortalamanın altına inmiş durumda. Göreli güç endeksi (RSI) de 50 seviyesinin altına düşerek alım baskısının zayıfladığını gösteriyor. Hacimdeki artış henüz düşüş trendini teyit edecek seviyeye ulaşmadı.

Ancak fiyatın 101 bin dolar üzerinde tutunması ve 105 bin doları yeniden aşması halinde, short squeeze tetiklenebilir. Bu senaryoda 107 bin dolara doğru bir toparlanma görülebilir.

Öte yandan 101 bin doların altına kalıcı bir gerileme yaşanırsa, 97 bin 800 ve 95 bin dolar seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. Bu noktaların kırılması ise daha derin bir düzeltme riskini beraberinde getirebilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyla Havva:

Kripto ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgi ile ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 6 haftada 530 bin dolara çıktığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu (sheltonsgnl) veya WhatsApp: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title