Bitcoin'de Gözler 2,96 Milyar Dolarlık Opsiyon Vadesinde: Fiyatlar Daha da Düşer mi?

Deribit verilerine göre, söz konusu vadede açık pozisyonlar neredeyse eşit sayıda alım ve satım opsiyonu içeriyor. Put-call oranı yüzde 0,95 ile yatırımcıların hafif de olsa yükseliş beklentisi taşıdığını gösteriyor. Ancak Bitcoin'in 104 bin dolar seviyesindeki güncel fiyatı, maksimum acı noktası olan 107 bin doların altında seyrediyor.

Maksimum Acı Noktasına Doğru Hareket Gözlenebilir

Opsiyon piyasasında maksimum acı seviyesi, yatırımcıların en fazla zarara uğradığı fiyat noktası olarak biliniyor. Vadeye yakın zamanlarda fiyatın bu seviyeye yönelmesi sık görülen bir durum.

Ethereum tarafında da hareketli bir gün yaşanacak. Toplam 678 milyon dolar değerindeki ETH opsiyonlarının süresi de 14 Haziran'da doluyor. Ancak Ethereum için put-call oranı yüzde 1,23 seviyesinde. Bu da yatırımcıların olası düşüşlere karşı daha temkinli pozisyon aldığını gösteriyor.

Opsiyonlar, yatırımcılara belirli bir tarihte varlığı sabit bir fiyattan alma ya da satma hakkı tanıyan türev sözleşmeler olarak öne çıkıyor. Büyük hacimli vadelerin dolması, pozisyonların kapanması veya yenilenmesiyle birlikte spot fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Piyasalar Zaten Baskı Altında

Vade sonu, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle baskı altına giren kripto piyasasında kritik bir döneme denk geliyor. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 5'ten fazla değer kaybederken, toplam piyasa değeri yüzde 7 azalarak 3,3 trilyon dolara düştü. Analistler, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının piyasada belirsizliği artırdığını belirtiyor.

Teknik Veriler Ne Diyor?

Bitcoin, kısa vadeli yönü belirleyen 20 günlük hareketli ortalamanın altına inmiş durumda. Göreli güç endeksi (RSI) de 50 seviyesinin altına düşerek alım baskısının zayıfladığını gösteriyor. Hacimdeki artış henüz düşüş trendini teyit edecek seviyeye ulaşmadı.

Ancak fiyatın 101 bin dolar üzerinde tutunması ve 105 bin doları yeniden aşması halinde, short squeeze tetiklenebilir. Bu senaryoda 107 bin dolara doğru bir toparlanma görülebilir.

Öte yandan 101 bin doların altına kalıcı bir gerileme yaşanırsa, 97 bin 800 ve 95 bin dolar seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. Bu noktaların kırılması ise daha derin bir düzeltme riskini beraberinde getirebilir.