Bitcoin'de 150 bin dolarlık ralli için tarih verildi

Kripto para piyasaları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması beklenen ve 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı' olarak adlandırılan yeni teşvik paketinin olası etkilerine odaklandı. Tarihsel veriler, ABD'nin borçlanmasındaki büyük artışların ardından Bitcoin'in önemli yükselişler kaydettiğini gösterirken, yatırımcılar şimdi bu senaryonun 2025 yılında tekrarlanıp tekrarlanmayacağını ve BTC'nin 150.000 dolar seviyesine ulaşıp ulaşmayacağını tartışıyor.

Bitcoin İçin 150.000 Dolar Hedefi Gündemde

Kripto para sektörü, Amerika Birleşik Devletleri'nde imzalanması beklenen kapsamlı harcama paketinin Bitcoin üzerindeki potansiyel etkilerine odaklanmış durumda. Piyasa uzmanları, söz konusu mali düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte önde gelen kripto paranın değerinde önemli bir yükseliş yaşanabileceğini değerlendiriyor.

Geçmiş dönemlerde ABD'nin borç limitini artıran yasal düzenlemelerin Bitcoin fiyatını olumlu yönde etkilediği gözlemleniyor. Sektör analistleri, bu tarihsel eğilimin 2025 yılında da devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Özellikle 2020 yılının son çeyreğinde açıklanan ekonomik destek paketinin ardından Bitcoin değerinin kısa sürede yüzde 38 oranında artış kaydetmesi, mevcut beklentiler açısından önemli bir referans noktası oluşturuyor. Benzer bir senaryonun gerçekleşmesi halinde, kripto paranın 150 bin dolar seviyesini aşabileceği öngörülüyor.

Bu öngörüleri güçlendiren başlıca makroekonomik faktör, Amerika Birleşik Devletleri'nin hızla yükselen kamu borcu olarak öne çıkıyor. Ekonomik tahmin platformlarının paylaştığı verilere göre, ülkenin toplam borç yükünün 2025 yılında 40 trilyon dolar sınırına dayanacağı hesaplanıyor. Bu durum, 2020 yılının başlarında 23,2 trilyon dolar seviyesinde bulunan ulusal borcun altı yıllık dönemde yaklaşık 17 trilyon dolar artacağı anlamına geliyor. Finans çevreleri, mevcut borçlanma düzeyinin tarihsel açıdan benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını ve kritik bir eşiği işaret ettiğini vurguluyor.

Bitcoin değerindeki artış potansiyelini destekleyen bir başka unsur da küresel para arzındaki genişleme trendi olarak karşımıza çıkıyor. Kripto paranın geçmiş fiyat davranışları analiz edildiğinde, Bitcoin değerinin dünya genelindeki M2 para arzı hareketlerini kısa bir zaman farkıyla izlediği görülüyor. Önde gelen piyasa yorumcuları, Bitcoin'in yükseliş döngüsünün zirvesine ulaşmasının ardından bile M2 para arzının genişlemeye devam edebileceğine dikkat çekiyor. En güncel verilere göre 3 Temmuz itibarıyla küresel M2 para arzı 55,4 trilyon doları aşarak yeni bir zirveye imza atmış durumda.