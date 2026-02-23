Haberler

Bitcoin borsalarındaki balina aktivitesi artıyor

Bitcoin borsalarındaki balina aktivitesi artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zincir üstü analiz firması CryptoQuant, devam eden ayı piyasası sürecinde Bitcoin (BTC) borsa girişlerinin büyük ölçüde büyük yatırımcılar tarafından yönlendirildiğini ortaya koydu. Firma, stablecoin akışlarının da zayıfladığına dikkat çekti.

Zincir üstü analiz firması CryptoQuant, yayımladığı raporda, borsalardaki Bitcoin hareketlerinin giderek artan bir şekilde büyük yatırımcılar tarafından domine edildiğini belirtti. Firmanın paylaştığı verilere göre, borsa balina oranı (exchange whale ratio) 0,64 seviyesine yükselerek Ekim 2015'ten bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Bu oran, borsalara yapılan tüm BTC girişlerinin yüzde 64'ünün hacim bazında en büyük 10 yatırımdan geldiği anlamına geliyor. CryptoQuant'a göre bu durum, satış aktivitesinin büyük yatırımcılar tarafından yönlendirildiğine işaret ediyor. Aynı dönemde, ortalama BTC borsa girişi şubat ayında 1,58 BTC'ye yükselerek bir önceki ayı piyasasının ortasına denk gelen Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

KAPİTÜLASYON SONRASI SATIŞ BASKISI AZALIYOR

Öte yandan CryptoQuant, toplam borsa girişlerinin bir kapitülasyon dalgasının ardından normalleştiğini ve anlık satış baskısının hafiflediğini belirtti. Bitcoin'in bu ayın başlarında 60.000 dolar bölgesine gerilemesinin ardından, toplam borsa girişleri 6 Şubat'ta Kasım 2024'ten bu yana en yüksek günlük seviye olan yaklaşık 60.000 BTC'ye ulaşmıştı. O tarihten bu yana girişler, 7 günlük hareketli ortalamada yaklaşık 23.000 BTC'ye düşerek kabaca yüzde 60'lık bir gerileme kaydetti. CryptoQuant, bu verinin sert satış aşamasının hafiflediğine işaret ettiğini ancak borsa akışlarının önceki aylara kıyasla hâlâ yüksek seyrettiğini vurguladı.

ALTCOİNLERDE SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Bitcoin'in ötesinde altcoinler de geniş çaplı bir satış baskısıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. CryptoQuant verilerine göre, 2026 yılında borsalara yapılan günlük ortalama altcoin mevduat sayısı yaklaşık 49.000'e yükseldi. Bu rakam, 2025'in dördüncü çeyreğindeki yaklaşık 40.000 seviyesine kıyasla yüzde 22'lik bir artışa karşılık geliyor. Firma, "Yükselen altcoin mevduatları genellikle artan volatilitenin habercisidir ve Bitcoin dışında zayıflayan piyasa güvenine işaret eder" değerlendirmesinde bulundu.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var